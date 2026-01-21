Frans Banfield recorre sus canciones en el "laboratorio secreto" de Charly García

Frans Banfield , un músico oriundo de la región instalado en España, está pasando unos días en tierra natal y luego de tocar en Mar del Plata cierra sus presentaciones en Argentina el sábado en La Fábrica, en Palermo, el reducto que supo ser la base de operaciones de Charly García.

En esta oportunidad Frans Banfield, que tomó su apellido artístico por el nombre de su barrio y del club de sus amores, tocará con Los Hijos del Rigor, su banda, y compartirá la velada con Martín Mateljan.

“Vamos a tocar en un lugar con mucha mística, fue el laboratorio secreto donde Charly García gestó el disco ‘Say no more’. Voy a hacer temas con mi banda y va a tocar sus canciones Martín Mateljan, un músico de Lanús que fue alumno mío. Y vamos a hacer una versión ‘Chipi, chipi’, de Charly”, le adelanta a La Unión.

La última vez que estuvo en Argentina fue en 2023 como parte de la banda de Claudio Gabis, el legendario guitarrista de Manal y un pionero del rock argentino, y este regreso mostrará algunas de las canciones de "La búsqueda infinita", su último disco.

“Es un disco donde hay folk, electrónica y pop. Lo grabé acá durante la pandemia y los temas los compuse durante un viaje por Salta y Jujuy, hay temas inspirados en Las salinas Grandes y en Purmamarca. Ese viaje me ayudó a cambiar las temáticas de mis letras”, cuenta.

Frans Banfield y un largo camino

En 2020 Frans Banfield se instaló en Galicia, la tierra de sus ancestros. Antes de este nuevo viaje, este artista oriundo de Banfield ya se había radicado en España en 2002.

Luego de uno años en tierras ibéricas, pasó cinco años vive en Argentina donde giró y grabó discos con su banda Los Hijos del Rigor.

Con un par de discos en estudio editados por Warner Chappell Arg, con media docena de singles alojados en todas las plataformas digitales, recorrió once países con su música y pisó los más importantes escenarios, como los del Teatro Colón, Gran Rex, Opera, Coliseo, Vorterix, La Usina del Arte o La Trastienda.

También compartió presentaciones junto a artistas como Claudio Gabis, Toquinho, Jorge Drexler, Litto Nebbia, The Dynamites, Coti y Andrés Calamaro.

Actualmente sigue al frente de sus proyectos musicales, incluyendo su labor como productor, y también montó en Galicia una empresa para organizar shows.