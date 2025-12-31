La banda de rock sueca The Cardigans llega por primera vez a Argentina

The Cardigans , la reconocida banda sueca de pop rock se presentará con su música por primera vez en Argentina el 12 de febrero en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, en una escala de su Tour 2026.

Con una trayectoria que marcó a toda una generación y canciones inolvidables como “Lovefool”, “My Favourite Game” y “Erase/Rewind”, The Cardigans promete una noche única y llena de clásicos. Entradas a la venta por sistema Ticketek.

En octubre de 1992, unidos por su pasión mutua por el hard rock, el guitarrista Peter Svensson y el bajista Magnus Sveningsson formaron The Cardigans.

Como su ciudad natal no era precisamente una meca de la música, el grupo hizo las maletas y se mudó al puerto pesquero de Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia.

Tras la publicación de una primera grabación de "Rise & Shine" en 1994, The Cardigans firmaron rápidamente con Stockholm Records.

Rock sueco para todo el mundo

Ese mismo año, la banda debutó para el sello con Emmerdale y posteriormente recibió el premio al "Mejor Álbum de 1994" de Slitz, la revista musical sueca líder en aquel entonces.

Su segundo álbum, Life, publicado en 1995, incluía los exitosos sencillos "Carnival" y la regrabación de "Rise & Shine", y supuso el primer éxito de la banda en las listas internacionales. Antes del álbum First Band On The Moon, en septiembre de 1996, The Cardigans lanzaron "Lovefool".

Fue en 1997 cuando The Cardigans se catapultaron al estrellato internacional. La inclusión de "Lovefool" en la exitosa banda sonora de Romeo y Julieta, Spring, los llevó más allá.