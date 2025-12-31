Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi disfrutando de la nieve

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina el 22 de diciembre junto a los tres hijos de la actriz y pudieron pasar la Navidad junto a Isabella y Francesca, las dos hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara.

Aunque el regreso a Estambul estaba previsto para el 27, para que el delantero retomara sus compromisos con el Galatasaray, recién arribaron a Estambul el 29.

En una de las historias que Mauro Icardi subió a sus redes sociales durante el viaje, se ve a la China Suárez sonriente y relajada en su asiento del avión, con un look deportivo y cómodo, sosteniendo una botella de agua.

Ya en Estambul, la pareja arribó a la lujosa mansión que convirtieron en su hogar y los recibió la nieve del invierno del Hemisferio Norte.

En una de las postales, la China Suárez y Mauro Icardi aparecen juntos al aire libre, abrigados con ropa oscura, mientras los primeros copos de nieve comienzan a caer.

Ella, con la capucha del buzo levantada y una sonrisa amplia, se protege el rostro con las manos; él, muy cerca, la abraza y mira a cámara.

Otra de las imágenes muestra a la actriz caminando sola por el jardín de la propiedad, dejando huellas visibles sobre la nieve recién caída.