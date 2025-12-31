miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
A full.

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi disfrutando de la nieve

China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía luego de pasar unos días de Buenos Aires y pudieron disfrutar de la nieve que cayó en Estambul.

Mauro Icardi y la China Suárez.
Mauro Icardi y la China Suárez.

Aunque el regreso a Estambul estaba previsto para el 27, para que el delantero retomara sus compromisos con el Galatasaray, recién arribaron a Estambul el 29.

Lee además
Wanda Nara y Mauro Icardi, en paz. 
Se pudrió todo.

Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Sigue siendo un deudor alimentario"
Mauro Icardi y la China Suárez. 
En paz.

Cómo pasarán Navidad Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez
image
Mauro Icardi en la nieve.

Mauro Icardi en la nieve.

En una de las historias que Mauro Icardi subió a sus redes sociales durante el viaje, se ve a la China Suárez sonriente y relajada en su asiento del avión, con un look deportivo y cómodo, sosteniendo una botella de agua.

La China Suárez y Mauro Icardi, en el invierno de Turquía

Ya en Estambul, la pareja arribó a la lujosa mansión que convirtieron en su hogar y los recibió la nieve del invierno del Hemisferio Norte.

En una de las postales, la China Suárez y Mauro Icardi aparecen juntos al aire libre, abrigados con ropa oscura, mientras los primeros copos de nieve comienzan a caer.

image

Ella, con la capucha del buzo levantada y una sonrisa amplia, se protege el rostro con las manos; él, muy cerca, la abraza y mira a cámara.

Otra de las imágenes muestra a la actriz caminando sola por el jardín de la propiedad, dejando huellas visibles sobre la nieve recién caída.

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Sigue siendo un deudor alimentario"

Cómo pasarán Navidad Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez

La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales

Por qué está todo mal entre Wanda Nara y Pochi de Gossipeame

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán y Evangelina Anderson. 
Sin vueltas.

Moria Casán fue lapidaria con Evangelina Anderson: "Está rota"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley