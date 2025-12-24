Cómo pasarán Navidad Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez

Se dieron a conocer los todos los detalles sobre cómo pasarán las fiestas de Nochebuena y Navidad, en formato de familia ensamblada, Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez , antes de que el futbolista tenga que regresar a Turquía.

"La Nochebuena va a ser en la 'casa de los sueños' de Nordelta, Icardi, sus hijas y la China, la Navidad también ahí", reveló el conductor Matías Vázquez, en Puro Show en El Trece, confirmando que la familia se reunirá en el exclusivo barrio privado. Mientras que Angie Balbiani sumó información sobre los planes posteriores a la Navidad con Wanda Nara .

"Icardi el 27 de diciembre tiene que llevar a las chicas, a las 11, al Chateau Libertador para que pasen Año Nuevo, porque están autorizadas", dijo la panelista.

La periodista también recordó las restricciones que tenían las Isabella y Francesca para viajar y explicó cómo se resolvió la situación.

XiD0ACGQ La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Turquía.

"Recuerdan que las chicas no podían salir del país. Parte de esta negociación es 'yo te doy vos me das', tienen autorización del juez para ir a Punta del Este", acotó.

Este lunes, Mauro Icardi aterrizó en Argentina acompañado por la China Suárez para celebrar la Navidad junto a Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Wanda Nara. Mientras que las niñas pasarán Fin de Año y Año nuevo con su mamá.