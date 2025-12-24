miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025
En paz.

Cómo pasarán Navidad Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez

Mauro Icardi, con sus hijas Isabella y Francesca, y la China Suárez, pasarán juntos la celebración de Navidad. Luego las niñas se quedarán con Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi y la China Suárez. 

"La Nochebuena va a ser en la 'casa de los sueños' de Nordelta, Icardi, sus hijas y la China, la Navidad también ahí", reveló el conductor Matías Vázquez, en Puro Show en El Trece, confirmando que la familia se reunirá en el exclusivo barrio privado. Mientras que Angie Balbiani sumó información sobre los planes posteriores a la Navidad con Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi.
Todo mal.

Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Wanda Nara y Maxi López, picantes. 
Vintage.

Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity
"Icardi el 27 de diciembre tiene que llevar a las chicas, a las 11, al Chateau Libertador para que pasen Año Nuevo, porque están autorizadas", dijo la panelista.

Mauro Icardi y la China Suárez, de festejo

La periodista también recordó las restricciones que tenían las Isabella y Francesca para viajar y explicó cómo se resolvió la situación.

La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Turquía.

La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Turquía.

"Recuerdan que las chicas no podían salir del país. Parte de esta negociación es 'yo te doy vos me das', tienen autorización del juez para ir a Punta del Este", acotó.

Este lunes, Mauro Icardi aterrizó en Argentina acompañado por la China Suárez para celebrar la Navidad junto a Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Wanda Nara. Mientras que las niñas pasarán Fin de Año y Año nuevo con su mamá.

