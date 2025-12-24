Cómo será la Navidad de Wanda Nara, alejada de sus hijas

Luego de la angustia porque sus hijas Isabella y Francesca pasarán Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez , Wanda Nara tendrá una celebración con su familia en Punta del Este. Su hermana Zaira, sus sobrinos y su mamá Nora Colosimo, están hacen algunos días allí.

Valentino y Constantino López, los hijos mayores de Wanda Nara, mostraron en sus redes sociales como fue la llegada a Punta del Este.

Mientras que Zaira Nara viajó con sus hijos y su madre el pasado fin de semana. Gustavo Méndez había adelantado que la modelo se encontraría allí con su supuesto novio, el millonario francés Robert Strom.

El juez Hagopián falló a favor de Mauro Icardi porque el futbolista tiene que regresar a Turquía antes del 31 para continuar con la temporada del Galatasaray. De esta forma, Wanda Nara está con sus hijas en Año Nuevo.

image La foto del cumple del papá de Wanda Nara.

Wanda Nara le organizó el cumple a su papá antes de Navidad

Pero antes de la Nochebuena, Wanda organizó otro festejo: el cumpleaños de su papá Andrés. Hubo una cena especial y la clásica torta con velitas que sopló con sus tres nietos varones.

Además estaban presentes en la fiesta Zaira con sus hijos Malaika y Viggo, Carola, la novia de Valentino López, Nora Colosimo y su pareja Martín Migueles.