En paz.

Cómo será la Navidad de Wanda Nara, alejada de sus hijas

Wanda Nara pasará Navidad sin sus hijas, quienes disfrutarán junto con Mauro Icardi y la China Suárez. La empresaria estará con el resto de su familia.

Valentino y Constantino López, los hijos mayores de Wanda Nara, mostraron en sus redes sociales como fue la llegada a Punta del Este.

Wanda Nara pasará Navidad en Punta del Este.

Mientras que Zaira Nara viajó con sus hijos y su madre el pasado fin de semana. Gustavo Méndez había adelantado que la modelo se encontraría allí con su supuesto novio, el millonario francés Robert Strom.

El juez Hagopián falló a favor de Mauro Icardi porque el futbolista tiene que regresar a Turquía antes del 31 para continuar con la temporada del Galatasaray. De esta forma, Wanda Nara está con sus hijas en Año Nuevo.

Wanda Nara le organizó el cumple a su papá antes de Navidad

Pero antes de la Nochebuena, Wanda organizó otro festejo: el cumpleaños de su papá Andrés. Hubo una cena especial y la clásica torta con velitas que sopló con sus tres nietos varones.

Además estaban presentes en la fiesta Zaira con sus hijos Malaika y Viggo, Carola, la novia de Valentino López, Nora Colosimo y su pareja Martín Migueles.

