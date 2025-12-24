Cómo será la Navidad de Wanda Nara, alejada de sus hijas

Mientras que Zaira Nara viajó con sus hijos y su madre el pasado fin de semana. Gustavo Méndez había adelantado que la modelo se encontraría allí con su supuesto novio, el millonario francés Robert Strom.
El juez Hagopián falló a favor de Mauro Icardi porque el futbolista tiene que regresar a Turquía antes del 31 para continuar con la temporada del Galatasaray. De esta forma, Wanda Nara está con sus hijas en Año Nuevo.
Wanda Nara le organizó el cumple a su papá antes de Navidad
Pero antes de la Nochebuena, Wanda organizó otro festejo: el cumpleaños de su papá Andrés. Hubo una cena especial y la clásica torta con velitas que sopló con sus tres nietos varones.
Además estaban presentes en la fiesta Zaira con sus hijos Malaika y Viggo, Carola, la novia de Valentino López, Nora Colosimo y su pareja Martín Migueles.