La emoción de Yanina Latorre al escuchar a su mamá en su despedida de LAM

Yanina Latorre y su mamá Dora.

Yanina Latorre vivió con total emoción su despedida de LAM, en América TV, la producción le dedicó un programa completo para homenajear su paso por el ciclo que conduce Ángel de Brito y con algunas sorpresas incluidas en el estudio.

Su familia estuvo presente y, además, contó con la participación especial de Dora, su mamá, que leyó una sentida carta. "Ella tuvo dos ángeles en este oficio, Jorge Lanata y Ángel de Brito, fueron los que le enseñaron", comenzó Dora ante la sorpresa de su hija.

Embed “Yanina dijo muchas veces que Ángel es como su segundo marido y, para los que hacemos LAM, Yanina es familia. Mostró en LAM que puede ser como la hermana grande que te aconseja y apaña. Puede ser como las hermanas chiquitas que pelean todo el tiempo, pero para que las escuchen", leyó.

La emotiva despedida de Yanina Latorre de LAM Y siguió: “Puede ser la tía cómplice que no juzga, o la pasada de copas con la que lloras a base de risas, criticando a otros parientes y hablando de los secretos de la familia. Puede ser como las madres a las que no se les escapa nada, a esas que te ven venir de lejos y ya saben si te duele la panza o te llevaste una materia, atenta a todo. Puede ser como esas madres en las que no sabes dónde meterte porque no tienen filtro y boca sucia".

image Yanina Latorre se despidió de LAM. “Si Ángel es como su segundo marido, eso quiere decir que las angelitas y las suricatas son sus hijos. LAM es su segundo hogar. Es posible. Pero hoy, esa Yanina que es esposa, tía, madre y hermana se muda a la casa que construyó al lado, SQP, cerca, así podemos seguir viéndonos", leyó. La carta, concluyó con hermosas palabras de Dora: “Fue un placer verte crecer, pasar de angelita a conductora".

