Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara habría pedido pasar Navidad con sus hijas Isabella y Francesca en Punta del Este , donde suele vacacionar en cada verano. Sin embargo, Mauro Icardi tuvo el mismo pedido ante la Justicia y logró que salirse con la suya. ¿Nuevo conflicto en puerta?

El futbolista alegó que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando con el Galatasaray de Turquía durante las fiestas de Año Nuevo.

Se pudrió todo. Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano

Se picó. Maxi lanzó una teoría de Wanda sobre el dinero en MasterChef Celebrity

En una primera instancia, la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, sin embargo, eso cambio cuando el jugador fue informado con las últimas novedades del club.

La periodista Paula Varela informó en Intrusos, en América TV, que la decisión del juez con respecto al polémico caso que involucra a Isabella y Francesca.

“Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”, aseguró.

wanda-nara-2136050 Wanda Nara enfrentada con Mauro Icardi.

La presencia del futbolista en el país podría traer complicaciones, debido a la gran deuda que tiene por la causa de alimentos de sus hijas. La empresaria manifestó el enojo con su ex pareja en reiteradas acusaciones por no pagar “la prepaga y la cuota de sus hijas”.

De todos modos, Mauro Icardi ya no figura ni está inscripto en el listado de deudores alimentarios. Esto indicaría que el futbolista pagó su deuda para poder ingresar y salir del país sin ningún problema.