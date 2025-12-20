sábado 20 de diciembre de 2025
Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

La Justicia definió con quién pasarán la Navidad las pequeñas Isabella y Francesca, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio del litigio entre ambos.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara habría pedido pasar Navidad con sus hijas Isabella y Francesca en Punta del Este, donde suele vacacionar en cada verano. Sin embargo, Mauro Icardi tuvo el mismo pedido ante la Justicia y logró que salirse con la suya. ¿Nuevo conflicto en puerta?

El futbolista alegó que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando con el Galatasaray de Turquía durante las fiestas de Año Nuevo.

En una primera instancia, la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, sin embargo, eso cambio cuando el jugador fue informado con las últimas novedades del club.

Nuevo litigio entre Wanda Nara y Mauro Icardi por Navidad

La periodista Paula Varela informó en Intrusos, en América TV, que la decisión del juez con respecto al polémico caso que involucra a Isabella y Francesca.

“Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”, aseguró.

Wanda Nara enfrentada con Mauro Icardi.

La presencia del futbolista en el país podría traer complicaciones, debido a la gran deuda que tiene por la causa de alimentos de sus hijas. La empresaria manifestó el enojo con su ex pareja en reiteradas acusaciones por no pagar “la prepaga y la cuota de sus hijas”.

De todos modos, Mauro Icardi ya no figura ni está inscripto en el listado de deudores alimentarios. Esto indicaría que el futbolista pagó su deuda para poder ingresar y salir del país sin ningún problema.

