Maxi López elogió a Zaira Nara y habló de su vínculo en Masterchef Celebrity

Zaira Nara quedó al frente de Masterchef Celebrity , en Telefe, en reemplazo de su hermana Wanda Nara , mientras los participantes del certamen cocinaban. A partir de este momento ocurrieron varios momentos divertidos entre la improvisada conductora y Maxi López, su excuñado.

Esto mismo ocurrió cuando el participante debió presentar su plato ante el jurado junto a Ian Lucas. Es que, cuando les preguntaron cómo trabajaron, revelaron que chusmearon mientras cocinaban y Zaira Nara quiso saber: "¿De qué hablaban? ¿Se puede saber?".

"Es como Wanda", sentenció Maxi López, y su compañero se rió afirmando: "Es la versión 2.0". Entonces la conductora explicó que no pueden contar eso y no revelar algo de lo que charlaron.

Entonces, Maxi López explicó: "En realidad estábamos enfocados en el trabajo y vos después llegaste y se me desconcentró un poco el capitán no es fácil, es la presencia".

Buena onda entre Zaira Nara y Maxi López

Damián Betular le preguntó si volvieron a ser amigos Maxi y Zaira Nara, y ellos sorprendieron al revelar que nunca dejaron de tener vínculo.

"Siempre tuvimos buena relación, amistad... Zaira siempre la mediadora, siempre estuvo, así que yo estoy agradecido", compartió Maxi. Rápidamente Zaira contó que Maxi iba a su casa cuando estaba todo mal con Wanda Nara. "Gran mediadora", afirmó Maxi.

En ese momento, la conductora confesó: "Ahora no quise, ahí yo ya dejé toda mi energía en este vínculo porque sabía que se acomodaba rápido".

Cuando terminó la devolución, Zaira le habló a Maxi y lo llamó "Gasti", entonces revelaron que es el segundo nombre del exfutbolista. "Yo te veo de afuera y te siento viviendo esos logros de cuando jugabas, ¿qué sentís vos de este reconocimiento? Que hoy en día digan 'qué lindo tenerlo a Maxi de vuelta acá'", expresó Zaira.

"A mí me llena de orgullo porque son más de 20 años afuera del país. Es un desafío como cuando empecé a jugar a la pelota, todo nuevo. Algo que veo parecido al fútbol es el equipo, ahí es donde más disfruto, cuando estamos juntos", compartió Maxi.