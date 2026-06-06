Andrea del Boca reveló la verdad sobre su regreso a Gran Hermano

Andrea del Boca, en medio de la polémica.

Andrea del Boca salió en dos oportunidades de la casa de Gran Hermano Generación Dorada , por sus problemas de salud y por un fuerte accidente, en ambas regresó al certamen de Telefe. Estas idas y vuelta del reality generaron suspicacias en el público.

Se segundo regreso fue por un Golden Ticket. Esta última fue muy criticada porque no se presentó al repechaje ni dio ninguna entrevista en los programas de Telefe.

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Ante los rumores que corren en las redes sociales, la propia Andrea del Boca dio a entender que estaba pactada su vuelta a la casa de Gran Hermano.

ANDREA DEL BOCA SOBRE SU VUELTA A LA CASA Andrea: “si bien yo no estuve en programas del afuera porque eso ya lo HABÍAMOS CONSENSUADO CON EL BIG, iba a volver a entrar,” no lo puedo creer #GranHermano pic.twitter.com/5OXxcSihfE

"Yo no estuve en programas del afuera porque ya lo habíamos consensuado con el Big", reveló Andrea del Boca en el streaming de la casa generando dudas sobre si su vuelta esta arreglada de antemano.

ANDREA-DEL-BOCA-SE-FUE-GRAN-HERMANO-69bcab3cd20a0 Andrea del Boca entró y salió de Gran Hermano.

"Estaba en un limbo, iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas era como que había salido del juego", expresó Andrea del Boca y despertó la polémica en redes sociales.

Yesica “Yipio” Pintos y La Maciel también abandonaron y, sin embargo, se presentaron al repechaje como cualquier otro participante. De hecho, la uruguaya fue elegida por el público para regresar a Gran Hermano.