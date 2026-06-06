sábado 06 de junio de 2026
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6 de junio de 2026
Polémica.

Andrea del Boca reveló la verdad sobre su regreso a Gran Hermano

Andrea de Boca reveló las condiciones que llegó a acordar con la producción de Gran Hermano luego de su vuelta al certamen de Telefe.

Andrea del Boca, en medio de la polémica.&nbsp;

Andrea del Boca, en medio de la polémica. 

Se segundo regreso fue por un Golden Ticket. Esta última fue muy criticada porque no se presentó al repechaje ni dio ninguna entrevista en los programas de Telefe.

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Andrea del Boca dio su versión

Ante los rumores que corren en las redes sociales, la propia Andrea del Boca dio a entender que estaba pactada su vuelta a la casa de Gran Hermano.

"Yo no estuve en programas del afuera porque ya lo habíamos consensuado con el Big", reveló Andrea del Boca en el streaming de la casa generando dudas sobre si su vuelta esta arreglada de antemano.

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Andrea del Boca entró y salió de Gran Hermano.

Andrea del Boca entró y salió de Gran Hermano.

"Estaba en un limbo, iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas era como que había salido del juego", expresó Andrea del Boca y despertó la polémica en redes sociales.

Yesica “Yipio” Pintos y La Maciel también abandonaron y, sin embargo, se presentaron al repechaje como cualquier otro participante. De hecho, la uruguaya fue elegida por el público para regresar a Gran Hermano.

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