El terrible cruce en Gran Hermano entre Andrea del Boca y Nenu López contra Tati Luna

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se vivió un escándalo luego de que Tati Luna agarrara dos galletitas sin TACC, y se cruce con Andrea del Boca y Nenu López. El paquete estaba separado para que no se mezcle con el resto de los alimentos.
Andrea del Boca y Nenu López estallaron contra Tati Luna por una discusión por unas galletitas para celíacos en Gran Hermano.
En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se vivió un escándalo luego de que Tati Luna agarrara dos galletitas sin TACC, y se cruce con Andrea del Boca y Nenu López. El paquete estaba separado para que no se mezcle con el resto de los alimentos.
Todo se desató cuando Andrea del Boca y Nenu López, que son celíacas, se enteraron y le fueron a recriminar. La bailarina le preguntó y Tati Luna le confesó que sí. Sobre por qué lo hizo, le contestó: “Y porque están en la casa”.
Mientras que Cinzia Francischiello fue a pedirle explicaciones y Tati Luna no se disculpó: “Dos galletas me comí. Tanto lío porque me comí dos galletas”.
Andrea del Boca y Nenu López la fueron a buscar y allí se produjo una discusión. “Ojalá nunca te pase un problema de salud”, le dijo la actriz y del otro lado le contestaron: “Encima resentida”.
El resto de la casa se sumó y todos fueron contra Tati Luna. “Son las actitudes (lo que molesta), son las actitudes, señorita”, le dijo Andrea del Boca en el reality de Telefe.
La joven intentó defenderse diciendo que no sabía que eran productos para celíacos, y le contestaron: “Sí, sabías. Toda la casa sabe que esa caja está separada por algo”.