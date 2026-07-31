Lomas de Zamora: ordenan el traslado del padrastro de la beba asesinada

El acusado será trasladado a la Alcaldía de Lomas de Zamora.

La investigación por la muerte de la beba de 1 año y 7 meses que habría sido asesinada en Villa Rita , sumó una nueva novedad judicial, con el traslado del padrastro de la víctima a la Alcaidía Departamental de Lomas de Zamora , donde permanecerá detenido.

Fuentes viculadas al caso informaron a La Unión que el Juzgado de Garantías que interviene en la causa dispuso que el imputado por "homicidio agravado por el vínculo" Lionel Martínez. sea trasladado este viernes, mientras la UFI 17 reúne las pruebas para reconstruir las circunstancias en las que murió la niña.

El joven de 20 años había sido arrestado luego de llevar a la víctima a una unidad sanitaria del barrio de Santa Marta , donde manifestó que la menor había sufrido una caída. Sin embargo, los médicos detectaron lesiones compatibles con un presunto caso de violencia y dieron intervención a la Justicia.

En paralelo, la madre de Alaia Galarza, una adolescente de 17 años, continúa a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a su condición de menor de edad.

El acusado fue detenido tras conocerse el caso.

La madre de la beba asesinada

Por el momento, la joven permanece sometida al proceso judicial mientras los investigadores intentan establecer cuál fue su grado de participación en el presunto crimen y si tuvo algún tipo de intervención o conocimiento de los hechos que derivaron en la muerte de la niña.

Debido a que la acusada es menor de edad, el expediente que la involucra fue remitido a la UFI 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, que deberá resolver su situación procesal en el marco del régimen penal aplicable a adolescentes.

La causa continúa bajo investigación y se aguardan nuevas medidas probatorias y pericias que serán determinantes para definir la situación procesal de ambos acusados.