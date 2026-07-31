El insólito video viral que protagoniza un vecino de Lomas al ser sorprendido por un influencer

Amalio es oriundo de Paraguay, pero hace más de 30 años que vino a la Argentina y vive en el Barrio 2 de Abril de Lomas.

Amalio Román vive en Lomas, pero cayó en la broma que le hizo un influencer para las redes que se viralizó.

Aunque el vecino de Lomas , Amalio Román (55) pensó que aquel día en su puesto de trabajo sería uno más, el destino lo sorprendió y hoy está feliz por la repercusión que obtuvo tras la publicación de un video que estalló en las redes sociales por la cantidad de mensajes y de reproducciones.

Fue la cuenta de Instagram @peluciccia del artista plástico, influencer y conductor Pelu Ciccia , que subió el video junto al lomense y en pocas horas superó las 500 mil reproducciones. Ciccio en su cuenta sube contenido de humor sobre encuentros con personas en la calle o, como en el caso de Amalio, en su puesto de trabajo. En cada encuentro simula conocer al protagonista y en el caso de Amalio lo que más llamó la atención fue su empatía, su buena predisposición y el trato hacia una persona que en realidad no había visto nunca en su vida.

"Estoy muy emocionado no lo puedo creer y estoy re feliz porque nunca me imagine que me iba a pasar esto. Estoy sorprendido por la cantidad de mensajes que recibí, mucho cariño de la gente", fue lo primero que dijo Amalio que, no entiende demasiado del mundo de las redes, pero su hija Daiana fue quien le avisó del video viral que estaba protagonizando.

"Todavía no llegue a responder los mensajes que sigo recibiendo con tantos mensajes de afecto", contó Amalio que nació en Paraguay, pero hace más de 30 años que llegó a Argentina y se instaló en el Barrio 2 de Abril de Lomas.

Hace 28 años que trabaja como encargado de un edificio ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires donde hay hay muchas oficinas de distintas empresas, por lo que Amalio ve pasar gente a diario, algunos más conocidos que otros, pero fue el creador de contenido en redes quien lo sorprendió. El video comienza como si lo conociera de hace tiempo, ya que Ciccia le pregunta "¿Qué haces acá?" y el abrazo es el primer contacto. Amalio accede, lo mira, lo abraza y le contesta de una forma tan empática que es lo que más le gustó a los usuarios.

Cayó en la broma divertida que hace el influencer para su cuenta de Instagram.

"Cuando entro al edificio y me abrazó pensé que era uno de los chicos que trabajaban para una de las empresas y cuando se fue me quedé pensando todo el día quien era, pero no me acordaba", relató a La Unión sobre el video viral.

Daiana que es la hija de Amalio contó que a ella le llegó el video a través de una de sus amigas y enseguida le contó a su papá: "Cayó 100% en la broma, pero lo más lindo es que en el video muestra su esencia porque él es así con la gente, siempre de buen humor, con un trato amoroso con todos".

El lomense trabaja de 7 de la mañana a 20, viaja de Lomas al centro de la ciudad todos los días y aunque muchas veces puede estar más cansado que otros, se notó por la cantidad de mensajes que los seguidores dejaron en el video que es una persona muy querida. "Hace 28 años que trabajo allí y nunca tuve problema con nadie, siempre trato de recibir a todos los que trabajan en el edificio de buen humor, bien para que suban a su piso a trabajar cómodos", afirmó y demostró que es cierto en el video viral.

Mirá el video viral