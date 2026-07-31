Puente La Noria: el histórico cruce sobre el Riachuelo y sus secretos.

Cuando se habla en la actualidad del Puente La Noria, el cruce que conecta Lomas de Zamora con CABA por encima del Riachuelo , se tiende a pensar en el tráfico vehicular, a veces los piquetes que se hacen del acceso y no mucho más. Sin embargo, esta estructura, antes de convertirse en un moderno distribuidor fue un cruce con mucha historia.

El primer puente sobre el Riachuelo a esa altura fue construido en 1905 sobre el antiguo "Paso de la Noria". Luego fue reemplazado en 1944 por la estructura diseñada por Atilio Ottanelli y construida por el ingeniero José C. Álvarez, posteriormente ampliada en distintas etapas durante las décadas siguientes y que aún se sostiene al costado del actual distribuidor.

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Durante el siglo XIX, se lo conocía como "Paso de Zamora" y era un simple vado que permitía el cruce, ya que, según los baquianos de la zona, era el lugar más apropiado por su baja profundidad y su firme fondo de tosca. Durante la etapa del virreinato se lo conocía también como "paso de la noria".

La estética expresa lo antiguo de la obra: ese puente fue inaugurado en 1944.

Una investigación del historiador Norberto Oscar Candaosa, publicada en el libro "Hechos, lugares y personajes en la historia de Lomas de Zamora", aporta documentación que modifica esa cronología y demuestra que la Municipalidad de Lomas de Zamora ya administraba un puente en ese lugar desde 1878.

Según explica el autor, la evidencia surge de los Libros de Actas de la antigua Corporación Municipal de Lomas de Zamora. Allí consta que el municipio tenía bajo su administración un puente ubicado unos 850 metros aguas abajo del actual, estructura que más tarde sería reemplazada por la inaugurada en 1905.

Con el tiempo, ese puente sería reemplazado por otro de mayor envergadura. Las excavaciones para la cimentación de estribos y pilares empezaron a principios de 1935. La obra, realizada por la Dirección Nacional de Vialidad, se concluyó en el año 1944. El ingeniero a cargo fue José C Álvarez.

Luego de la terminación de este puente, las obras de rectificación del Riachuelo continuaron con la demolición del puente anterior y el relleno del cauce antiguo con material de dragado proveniente del Río de la Plata.

Junto con el ensanche de la Avenida General Paz de dos a tres carriles por sentido de circulación, la empresa concesionaria construyó un segundo puente de tres carriles al lado del original, para el tránsito que entra a la Ciudad de Buenos Aires. Esta obra fue inaugurada el 7 de diciembre de 2000: un puente de 180 m de longitud y tres carriles de circulación sobre el Río Matanza para reemplazar completamente el viejo puente.

El municipio tenía bajo su administración un puente ubicado unos 850 metros aguas abajo del actual.

El conflicto por el peaje en el Riachuelo

Uno de los aspectos más llamativos de la documentación es que el puente ya generaba disputas institucionales a fines de 1877 o comienzos de 1878: la entonces Municipalidad de San José de Flores presentó una queja ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires porque Lomas de Zamora cobraba peaje para utilizar el puente.

Las actas municipales muestran que el 14 de marzo de 1878 la Municipalidad de Lomas ya había resuelto llamar a licitación para la explotación del peaje. Meses después, el 18 de noviembre de ese mismo año, el cuerpo municipal trató una comunicación enviada por el Gobierno provincial, encabezado entonces por el gobernador Carlos Casares y el ministro de Hacienda Bonifacio Lastra. Allí se hacía referencia al "puente de fierro colocado en el río de la Matanza".

Como respuesta, la Municipalidad designó al secretario Francisco Araujo y al vecino Juan E. Laborda para inspeccionar el puente, verificar su estado y determinar si alguien cobraba peaje y bajo qué autorización.

El informe fue presentado el 15 de diciembre de 1878 y concluyó que el Puente de la Noria se encontraba "en perfecto estado" y que nadie estaba cobrando peaje en ese momento. Lejos de suspender el cobro, la Municipalidad decidió regularizarlo.

Cuánto costaba cruzarlo

El puente funcionaba como una importante vía de comunicación entre la ciudad de Buenos Aires y el sur de la provincia.

Por eso, el 15 de febrero de 1887 la Municipalidad aprobó un detallado cuadro tarifario. Los jinetes a caballo pagaban $2, un carro vacío abonaba $6 y uno cargado $8. También existían tarifas diferenciadas para volantas de dos y cuatro ruedas, además de peajes específicos para el traslado de ganado ovino, equino y vacuno.

Incluso se contemplaba la posibilidad de pagar un peaje mensual, un sistema que hoy podría compararse con un abono para usuarios frecuentes.

El puente funcionó siempre como una importante vía de comunicación entre la ciudad de Buenos Aires y el sur de la provincia.

¿Por qué se llama "La Noria"?

El origen del nombre todavía genera debate entre los historiadores.

Candaosa menciona que en Cañuelas el estanciero Francisco Pradere era propietario de un establecimiento llamado "La Noria", aunque también cita la hipótesis del investigador Alberto G. Piñeiro, quien sostiene que el nombre proviene de una noria movida por caballos que existía junto al río, en la chacra de Gregorio Rodríguez.

Una noria es una máquina compuesta de dos grandes ruedas engranadas que, mediante cangilones, sube el agua de los pozos, acequias, etcétera

Más allá de esa discusión, la investigación permite reconstruir un dato poco conocido: mucho antes del puente inaugurado en 1905, Lomas de Zamora ya administraba un paso fundamental sobre el Riachuelo.

Mucho antes del puente inaugurado en 1905, Lomas de Zamora ya administraba un paso fundamental sobre el Riachuelo.

El nuevo distribuidor del Puente La Noria

Más de 75.000 vehículos particulares y otros 60.000 usuarios de transporte público circulan diariamente por el nuevo viaducto elevado que conecta de manera rápida y segura la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. La obra consta de un viaducto de 800 metros y un distribuidor que conecta el Camino Negro con el Puente La Noria, también ramas de enlace y las conexiones con calles vecinales.

La obra se inició en 2013 y estuvo frenada hasta 2015. En mayo de 2017 se inauguró el tramo mano hacia Provincia y en octubre, finalmente, quedó terminado el tramo contrario, sentido hacia Ciudad de Buenos Aires.