Inspirado en la antigua Grecia, llega a Lomas "La Lesché", el espacio para compartir lecturas y experiencias

La propuesta de la librería de Lomas de Zamora, Delibooks invita a lectores de la zona a reunirse para conversar sobre sus lecturas, recomendar libros y descubrir nuevas historias. El primer encuentro será este viernes desde las 19.30 virtual.
La iniciativa será hoy desde las 19.30 online y nació a partir del pedido de los propios lectores de la librería de Lomas de Zamora, Delibooks.
La propuesta de la librería de Lomas de Zamora, Delibooks invita a lectores de la zona a reunirse para conversar sobre sus lecturas, recomendar libros y descubrir nuevas historias. El primer encuentro será este viernes desde las 19.30 virtual.
La actividad es abierta para quienes quieran participar, incluso para quienes prefieran simplemente escuchar y sumar nuevas recomendaciones. Además, la propuesta invita a compartir una bebida durante la charla: mate, té, café, vino o lo que cada persona elija para acompañar el momento.
“Esperamos que la gente se lleve ganas de leer, de compartir sus lecturas y que la lista de libros pendientes siga creciendo, pero esta vez con recomendaciones de otros lectores que ya pasaron por esas historias”, expresó Martín Colotta, uno de las impulsores del proyecto.
En la antigua Grecia existía la Lesché, un espacio pensado para reunirse, conversar, compartir historias y pasar el tiempo alrededor de un fuego. Siglos después, esa idea vuelve a tomar forma en Lomas de Zamora con una nueva propuesta que busca recuperar el encuentro entre lectores, quienes deseen participar deben enviarles un mensaje por privado y completar un formulario.
“La idea surge por un pedido de los lectores. Muchos nos decían: ‘hacemos talleres, hablamos de esto, pero nos gustaría hablar de nuestros libros, los que leemos, los que nos gustaron, comentar esas cosas con otros lectores’, y no encontraban un lugar”, explicó.
La propuesta toma como inspiración aquel espacio de la Grecia antigua donde las personas se reunían a conversar. “Nosotros nos unimos por los libros. La idea es conocernos, que quienes vienen por primera vez puedan presentarse, contar sus inquietudes y romper el hielo”, señaló.
El encuentro busca ser diferente a un club de lectura tradicional. No hay lecturas obligatorias ni es necesario tener experiencia previa: cada participante puede acercarse con un libro que le gustó, uno que está leyendo o incluso uno que no recomienda. “Que cada uno traiga su libro, el que más le gustó, el que estuvo leyendo últimamente o hasta el que no le gustó. La idea es que se arme un diálogo entre lectores”, resumió el espíritu del encuentro y agregó “podés venir para llevarte libros recomendados por otros lectores”.