Inspirado en la antigua Grecia, llega a Lomas "La Lesché", el espacio para compartir lecturas y experiencias

La propuesta de la librería de Lomas de Zamora , Delibooks invita a lectores de la zona a reunirse para conversar sobre sus lecturas, recomendar libros y descubrir nuevas historias. El primer encuentro será este viernes desde las 19.30 virtual.

La actividad es abierta para quienes quieran participar, incluso para quienes prefieran simplemente escuchar y sumar nuevas recomendaciones. Además, la propuesta invita a compartir una bebida durante la charla: mate, té, café, vino o lo que cada persona elija para acompañar el momento.

“Esperamos que la gente se lleve ganas de leer, de compartir sus lecturas y que la lista de libros pendientes siga creciendo, pero esta vez con recomendaciones de otros lectores que ya pasaron por esas historias”, expresó Martín Colotta , uno de las impulsores del proyecto.

En la antigua Grecia existía la Lesché, un espacio pensado para reunirse, conversar, compartir historias y pasar el tiempo alrededor de un fuego. Siglos después, esa idea vuelve a tomar forma en Lomas de Zamora con una nueva propuesta que busca recuperar el encuentro entre lectores, quienes deseen participar deben enviarles un mensaje por privado y completar un formulario.

“La idea surge por un pedido de los lectores. Muchos nos decían: ‘hacemos talleres, hablamos de esto, pero nos gustaría hablar de nuestros libros, los que leemos, los que nos gustaron, comentar esas cosas con otros lectores’, y no encontraban un lugar”, explicó.

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El primer encuentro en Lomas

La propuesta toma como inspiración aquel espacio de la Grecia antigua donde las personas se reunían a conversar. “Nosotros nos unimos por los libros. La idea es conocernos, que quienes vienen por primera vez puedan presentarse, contar sus inquietudes y romper el hielo”, señaló.

El encuentro busca ser diferente a un club de lectura tradicional. No hay lecturas obligatorias ni es necesario tener experiencia previa: cada participante puede acercarse con un libro que le gustó, uno que está leyendo o incluso uno que no recomienda. “Que cada uno traiga su libro, el que más le gustó, el que estuvo leyendo últimamente o hasta el que no le gustó. La idea es que se arme un diálogo entre lectores”, resumió el espíritu del encuentro y agregó “podés venir para llevarte libros recomendados por otros lectores”.