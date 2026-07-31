Finde en Lomas de Zamora: una obra de Juan José Campanella y mucha música en vivo

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán de visita a “Empieza con D, siete letras”, la obra de Juan José Campanella con Eduardo Blanco y Victoria Almeida, junto con la música en vivo de Peteco Carabajal, Salta la Banca y otras bandas.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, y otros espacios este fin de semana llega a su fin la nutrida cartelera de propuestas por las vacaciones de invierno.

Para agendar. ExpoComics llega a Banfield con una edición especial de vacaciones de invierno

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el sábado a las 15 sale a escena “Poder K-Pop. Guerreras y Demonios”, un show infantil lleno de música, magia y valentía.

En Dandelion Teatro Bar del Lomas de Zamora, Larrea 350, el viernes a las 21 llega Peteco Carabajal para festejar sus 50 años de música. Mientras que el sábado a las 21 sonará Salta la Banca , celebrando los 15 años de “Seremos".

El grupo de humor La Combustible irrumpe en escena el sábado a las 21 en Bodega Lomitas, España 451. El sábado será el turno de Dos en la Ciudad, con su tributo a Fito Páez.

En El Nido de Lomas de Zamora, Manuel Castro 478, el viernes a las 21 sonará Sueño Stereo, con su tributo a Soda Stereo, y el sábado se presenta Back Beats, con las canciones de Los Beatles.

“Empieza con D, siete letras”, con autoría y dirección de Juan José Campanella y las actuaciones de Eduardo Blanco y Victoria Almeida, sale a escena el domingo a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Ignoto, una banda de música rioplatense y otros ritmos, se presenta el sábado a las 21 en El Refugio de Banfield, Maipú 540. En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado desde las 21 sonarán en vivo las bandas Mico y Derivados.

“¿Dónde están las feministas?”, el espectáculo con Lala Pasquinelli y Sol Despeinada, regresa a Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 19.

El rockabilly vuelve a sonar en la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el sábado a las 22 con Mr Bill Band para una noche llena de clásicos.

En Villa Turdera, Suipacha 25, sábado a las 21 vuelve a escena La Banda del Momento con su música latinoamericana.