Sigue la diversión en Lomas: todos los shows para los últimos días de vacaciones

Miles de chicos están disfrutando de las vacaciones de invierno en Lomas de Zamora con tardes llenas de juegos, risas y encuentros en familia. En los próximos días habrá nuevos espectáculos y actividades gratuitas organizadas por el Municipio.

Con 4 funciones por día a las 11, 13, 15 y 17 horas, en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) hay una cartelera especial con clásicos infantiles, musicales y obras. Este jueves 30 de julio se presentará "El poder de Ganterian" sobre una hada y un elfo en búsqueda de una piedra mágica. Mientras que el viernes 31 será el turno de "Cazafamosos" , una comedia sobre la fama, los influencers y la cultura virtual.

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Ale Music se subirá al escenario el sábado 1 de agosto para desplegar su nuevo show musical "Se fue el Wifi" y el domingo 2 estará "El Principito" , uno de los grandes clásicos infantiles que explora temas como la soledad, la amistad, el amor y la naturaleza de la humanidad.

Las entradas gratuitas para todas las funciones se reservan entrando a la web del Municipio . En la esquina superior derecha hay que hacer click en el logo de "Comunidad Lomas", registrarse con los datos personales y entrar a la sección Cartelera Teatral donde podrán elegir los espectáculos y completar los datos en caso de que vayan con un acompañante.

Shows en los centros culturales de Lomas de Zamora

En los centros culturales del Municipio están haciendo espectáculos para que los chicos disfruten de una tarde distinta cerca de sus casas. Este jueves 30 de julio, a las 16, se presentará la obra "¿De quién es ese zapato?" en el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653).

Mientras que el viernes 31 habrá tres shows a las 16 horas: "Circo Volantieri" en el Centro Cultural San José (Caaguazú 500), "Titirifeos" en el Centro Cultural Fiorito (Recondo 1400) y "Títeres a cielo abiero" en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565). Las entradas para cada una de las funciones se retiran de forma presencial en el horario de 9 a 18.

Espectáculos y recreación en la Plaza Grigera

Con espectáculos pensados para grandes y chicos, la Plaza Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) es un punto de encuentro emblemático para las familias en épocas de vacaciones.

Este jueves, a las 15 y 17, se presentará "Planeta angosto". Los que vayan a la plaza el viernes podrán disfrutar de "Un payaso solo...¿puede?" con funciones a las 15 y 17. El sábado, a las 17, será el turno de "Canciones con sombrero" y el domingo, también a las 17, estará el espectáculo "La Maquinita".

La Grigera además cuenta con un carrousel gratuito con capacidad para más de 60 personas que funciona todos los días, de 10 a 20, junto con un sector de juegos infantiles como hamacas, balancines con forma de animales, toboganes, redes y tubos para treparse.