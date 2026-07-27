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27 de julio de 2026
La cuarta edición.

Vuelve la ronda educativa inclusiva a Banfield con actividades, materiales y charlas

El grupo de docentes retoma en Banfield su ronda educativa inclusiva el 8 de agosto, con charlas gratuitas y una carpa sensorial.

Las docentes crearon este espacio de encuentro que se realizará en Banfield para maestros, familias, terapeutas, estudiantes y profesionales de la salud.&nbsp;

Las docentes crearon este espacio de encuentro que se realizará en Banfield para maestros, familias, terapeutas, estudiantes y profesionales de la salud. 

Como en cada encuentro habrá feria inclusiva de emprendedores.&nbsp;

Como en cada encuentro habrá feria inclusiva de emprendedores. 

El equipo de docentes lomenses que creó la Ronda Educativa Inclusiva presentará el sábado 8 de agosto la cuarta entrega del encuentro en Banfield que tiene el objetivo central de generar, compartir y sumar estrategias para colaborar con los desafíos diarios en las aulas.

Los que quieran conocer como son las rondas educativas o volver a apoyar la jornada deberán acercarse al Club de Caza y Pesca de Banfield ubicado en Avenida Alsina 527, Banfield en el horario de 12 a 17.

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Como en cada jornada, la propuesta presenta nuevas alternativas para que los docentes encuentren allí herramientas para incorporar en su trabajo diario. "Vamos a tener una diversidad de charlas con distintas temáticas, una carpa sensorial que se va a instalar por primera y la oportunidad de comprar algo distinto a las infancias que sea algo hecho por los emprendedores, hecho con amor", detalló una de las creadoras de la ronda, la docente Natalia Santana.

Las rondas están dirigidas a docentes, familias, terapeutas, estudiantes y profesionales de la salud con ganas de vivir una jornada para descubrir, aprender, compartir y conectar con emprendimientos que hacen la diferencia.

De qué se trata la "ronda" que vuelve a Banfield

La iniciativa en cada una de las rondas que se realizan, sigue siendo la misma: poder presentar "un espacio gratuito donde se creen puentes para trabajar en conjunto y hablar de lo que nos pasa en el día a día dentro de las aulas para poder buscar estrategias y herramientas en equipo".

"En esta entrega van a tener nuevas propuestas de charlas gratuitas con diversas e importantes temáticas y propuestas para distintos espacios", comentó Santana que es docente y comparte la creación de la "ronda" junto a las colegas, Sabrina Pérez, Evangelina Martínez y Clarisa Palanco.

El grupo de docentes que creó la ronda educativa durante la tercera edición.

El grupo de docentes que creó la ronda educativa durante la tercera edición.

Cada charla estará a cargo de profesionales de distintas áreas, quienes compartirán conocimientos, experiencias y herramientas para seguir creciendo.

un espacio pensado para encontrarte con los mejores recursos, materiales y propuestas para acompañar el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

En esta cuarta edición se van a encontrar con material inclusivo, didáctico, terapéutico y sensorial, editoriales, camisolines, comunicadores e instrumentos.

Algunas de las temáticas que se van a estar tratando el 8 de agosto

Respecto a cada una de las charlas y capacitaciones gratuitas en las que se podrá participar adelantaron que habrá hasta una presentación de un libro.

A las 13, la primera de las charlas será sobre grooming y bullying que la dictará el Equipo Kimun. Otra de las temáticas a tratar será "El uso responsable de redes: criar en la era digital, límites cuidado y acompañamiento" que estará a cargo de Ana Victoria Marzano, Viviana Varela y Luciana Viegas, a partir de las 13.45.

En tanto, el Colegio de Fonoaudiólogos regional San Isidro estará presente para tocar el tema del cuidado de la voz a las 14.30 y desde Manos que Hablan van a brindar una introducción a la lengua de señas argentina a las 15.15.

Por último, a las 16 la escritora Melisa Valsi va a estar presentando el libro "Construyendo puentes" que es una guía práctica para transiciones escolares en infancias neurodivergentes.

Para asistir a alguna de la charlas no es necesario la inscripción previa, sólo hay que acercarse al espacio de charlas, elegir la de interés y participar.

"Queremos tener presente la educación, la inclusión, la salud, la comunicación y mucho más, en una jornada pensada para encontrarnos, inspirarnos y aprender juntos", afirmaron.

Mirá algunos de los puestos que estarán en la cuarta edición

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