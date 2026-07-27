Vuelve la ronda educativa inclusiva a Banfield con actividades, materiales y charlas

Las docentes crearon este espacio de encuentro que se realizará en Banfield para maestros, familias, terapeutas, estudiantes y profesionales de la salud.

El equipo de docentes lomenses que creó la Ronda Educativa Inclusiva presentará el sábado 8 de agosto la cuarta entrega del encuentro en Banfield que tiene el objetivo central de generar, compartir y sumar estrategias para colaborar con los desafíos diarios en las aulas .

Los que quieran conocer como son las rondas educativas o volver a apoyar la jornada deberán acercarse al Club de Caza y Pesca de Banfield ubicado en Avenida Alsina 527, Banfield en el horario de 12 a 17.

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Como en cada jornada, la propuesta presenta nuevas alternativas para que los docentes encuentren allí herramientas para incorporar en su trabajo diario. "Vamos a tener una diversidad de charlas con distintas temáticas, una carpa sensorial que se va a instalar por primera y la oportunidad de comprar algo distinto a las infancias que sea algo hecho por los emprendedores, hecho con amor", detalló una de las creadoras de la ronda, la docente Natalia Santana .

Las rondas están dirigidas a docentes, familias, terapeutas, estudiantes y profesionales de la salud con ganas de vivir una jornada para descubrir, aprender, compartir y conectar con emprendimientos que hacen la diferencia.

De qué se trata la "ronda" que vuelve a Banfield

La iniciativa en cada una de las rondas que se realizan, sigue siendo la misma: poder presentar "un espacio gratuito donde se creen puentes para trabajar en conjunto y hablar de lo que nos pasa en el día a día dentro de las aulas para poder buscar estrategias y herramientas en equipo".

"En esta entrega van a tener nuevas propuestas de charlas gratuitas con diversas e importantes temáticas y propuestas para distintos espacios", comentó Santana que es docente y comparte la creación de la "ronda" junto a las colegas, Sabrina Pérez, Evangelina Martínez y Clarisa Palanco.

El grupo de docentes que creó la ronda educativa durante la tercera edición.

Cada charla estará a cargo de profesionales de distintas áreas, quienes compartirán conocimientos, experiencias y herramientas para seguir creciendo.

un espacio pensado para encontrarte con los mejores recursos, materiales y propuestas para acompañar el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

En esta cuarta edición se van a encontrar con material inclusivo, didáctico, terapéutico y sensorial, editoriales, camisolines, comunicadores e instrumentos.

Algunas de las temáticas que se van a estar tratando el 8 de agosto

Respecto a cada una de las charlas y capacitaciones gratuitas en las que se podrá participar adelantaron que habrá hasta una presentación de un libro.

A las 13, la primera de las charlas será sobre grooming y bullying que la dictará el Equipo Kimun. Otra de las temáticas a tratar será "El uso responsable de redes: criar en la era digital, límites cuidado y acompañamiento" que estará a cargo de Ana Victoria Marzano, Viviana Varela y Luciana Viegas, a partir de las 13.45.

En tanto, el Colegio de Fonoaudiólogos regional San Isidro estará presente para tocar el tema del cuidado de la voz a las 14.30 y desde Manos que Hablan van a brindar una introducción a la lengua de señas argentina a las 15.15.

Por último, a las 16 la escritora Melisa Valsi va a estar presentando el libro "Construyendo puentes" que es una guía práctica para transiciones escolares en infancias neurodivergentes.

Para asistir a alguna de la charlas no es necesario la inscripción previa, sólo hay que acercarse al espacio de charlas, elegir la de interés y participar.

"Queremos tener presente la educación, la inclusión, la salud, la comunicación y mucho más, en una jornada pensada para encontrarnos, inspirarnos y aprender juntos", afirmaron.

Mirá algunos de los puestos que estarán en la cuarta edición