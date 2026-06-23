La docente de Turdera que pasa de las aulas a la numerología tras su jubilación

La docente de Turdera Telma Beatriz Sánchez está a muy poco de jubilarse y ya prepara su futuro fuera de las aulas. Apunta a otra de sus grandes pasiones: la numerología y las terapias holísticas. "Quiero devolver algo de todo lo que he recibido en este camino", aseguró.

Con apenas 16 años comenzó a trabajar, terminó el secundario en el Instituto Lomas de Zamora y descubrió su vocación inmediatamente. Se recibió de profesora de Historia y Política. Desde ese entonces recorrió muchas aulas de las escuelas en Guernica, Barrio Don Orione y actualmente trabaja en cinco establecimientos educativos de Glew .

Fue tras el fallecimiento de su papá en 2003 que su vida dio un giro importante al atravesar semejante dolor. "Fue muy fuerte para mí. En ese momento comencé a transitar las terapias alternativas que me ayudaron mucho a salir de la tristeza, a encontrarme conmigo misma", detalló la profe que el año pasado presentó los papeles de su jubilación y está a la espera de comenzar a disfrutar de su tiempo a pleno.

Constelaciones familiares, registros akáshicos, regresiones, fueron algunas de las terapias que fue probando Telma. "Fue hace 11 años cuando hice el curso de numerología y fue en ese momento que descubrí un montón de cosas personales, me dio muchas respuestas. Actualmente, me dedico a hacer cartas numerológicas con el fin de ayudar a sanar", expresó.

Desde Turdera se prepara para ayudar a otras almas

Aunque Telma aún está en actividad en las aulas, en paralelo comenzó a sumarse a distintas ferias holísticas de la zona y a desenvolverse en esa pasión de la numerología y hasta creó la cuenta de Instagram @mistica_72. "Siento que las personas que llegan a mi son las que están transitando lo que yo ya transité", comentó.

Si bien confesó que le causa incertidumbre la etapa de la jubilación, también entiende que es un momento para seguir haciendo lo que más le gusta y apunta a ello: "Quiero estar siempre al servicio de los demás, comencé el profesorado y ahora que me encuentro en otra etapa de la vida con mucho miedos, siento dudas por el tema de dejar las aulas, pero tengo muchas amigas jubiladas en la docencia y las veo hacer muchas cosas, así que apunto a lo mismo, a seguir en movimiento".

Ser docente también es una gran pasión para ella. "Me gusta estar en contacto con mis alumnos, estar con ellos porque uno aprende y se nutre de los chicos. Lo que me pasa también es que intento ayudarlos a través de los números que me dicen cual es el más creativo, el líder, el detallista, el más solidario y todas esas características que salen con sus nombres", especificó.

Dedicarse profesionalmente a la numerología

Telma hace muchos años que estudió numerología, pero siempre lo hacía para su conocidos: familia y amigo, hasta que le aconsejaron que lo haga de forma profesional y así fue que hace unos meses se decidió y comenzó a anotarse en distintos lugares.

"Estuve en CasaNegra en Turdera y en muchas ferias esotéricas de la zona y alrededores. Eso me hace ganar confianza porque quiero dedicarme de lleno cuando esté oficialmente jubilada", aseguró y agregó que descubrió que se siente muy cómoda al "hablar y escuchar al otro".

El plan de Telma es desarrollar lo holístico cada vez más. "Quiero devolver un poco de lo que he recibí, quiero eso. También poder seguir enseñando y pensar en que no se termina acá la vida, que se viene una nueva etapa", auguró confiada en lo que se viene: "Quiero seguir activa y buscar ocupaciones que me sigan nutriendo como persona".