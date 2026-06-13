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13 de junio de 2026
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Así será el festejo aniversario de la Feria de Artesanos de Turdera

La tradicional Feria de Artesanos de Turdera, reconocida de interés Municipal, cumple 11 años este domingo con un festejo especial.

Este sábado los Artesanos de Turdera vuelven a la plaza, pero en una edición especial de celebración.&nbsp;

Este sábado los Artesanos de Turdera vuelven a la plaza, pero en una edición especial de celebración. 

Una jornada cargada de sorpresas en el marco de la celebración del aniversario.

Una jornada cargada de sorpresas en el marco de la celebración del aniversario.

El festejo aniversario por los 11 años de historia de la reconocida Feria de Artesanos de Turdera será este domingo junto a la comunidad como lo hacen cada jornada. Por la celebración anunciaron que habrá shows en vivo, sorteos, sorpresas durante toda la jornada y además se podrá participar del intercambio de figuritas del Mundial 2026.

Como siempre el escenario de la tradicional feria será la Plaza San Martín ubicada en Suipacha y Zapiola donde estarán presentes los puestos de una de las pocas ferias que cuenta con 70% de producción propia que es una de las diferencias claves entre otras muchas ferias.

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Patricia Panzera Terraza que es una de las fundadoras de los Artesanos de Turdera, adelantó: "El día del aniversario fue el viernes 12, pero el festejo lo hacemos el domingo junto a nuestros clientes y los vecinos que siempre apoyan nuestra feria. Por eso, los invitamos a los dos shows que habrá durante la jornada que se extenderá en el horario de 14.30 a 18.30".

Shows, sorpresas y sorteos en Turdera

Alfredo Lafuente banda, con todos los clásicos del rock nacional y Juan Pablo Merlo, un joven con una gran voz que cantará temas musicales de distintos géneros serán parte de lo que preparan para la celebración, los Artesanos de Turdera.

También los que se acerquen y hagan alguna compra en los puestos de los artesanos recibirán número para participar de sorteos instantáneos durante la jornada.

Otro detalle no menor en el Mes del Mundial es que habrá intercambio de figuritas para todos los que quieran llenar el álbum. Según detallaron el lugar de encuentro es frente a la calesita de la plaza y el horario para esta acción es de 15 a 18.

Una feria con un largo camino recorrido

La feria siempre se ha destacado por la producción de los artesanos y manualistas, pero ante la demanda de puestos abrieron el abanico para participar de esta alternativa e incorporaron algunos stand de reventa, pero siempre relacionado a la esencia de la feria.

Además, la Feria de Artesanos de Turdera ha sido destacada por el Honorable Concejo Deliberante de Lomas como de interés municipal por su labor a lo largo de los años y por mantener vivo y destacar el trabajo de quienes elaboran sus propios productos para la venta.

Los artesanos pasaron por varias etapas complicadas, como la pandemia, pero nunca bajaron los brazos. "Las organizadoras de la feria nos sentimos sumamente agradecidas por cada año. por cada reconocimiento, porque es lo que nos impulsa a seguir en este camino", aseguró Panzera.

Hace 11 años que los Artesanos de Turdera se unieron con el objetivo de poder tener un espacio para trabajar y para que tantos otros colegas también pudieran sumarse y así dar a conocer su talento. "Siempre trabajamos en un clima tan hermoso y con tanto compañerismo que emociona seguir cumpliendo años de historia", declaró la fundadora.

Algunos de los rubros presentes en los puestos de la feria son: crochet, cestería, bijouterie, macramé, sahumerios, muñecos de tela, fibrofacil, miel pura, sellos, duendes, objetos decorativos y utilitarios en pasta de cemento, deco para el hogar, mermeladas, conservas y tejidos.

Para informes e inscripción para ser parte de esta tradicional y emblemática feria de Turdera, hay que enviar un mensaje a la red social Instagram @artesanos.de.turdera

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