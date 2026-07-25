Así fue la recorrida nocturna que realizó el Rotary Turdera en el marco de la campaña "Frío Cero"

Los socios del Rotary Club Turdera salieron anoche a realizar una recorrida para acompañar a las personas en situación de calle en el marco de la campaña internacional de los rotarios denominada, "Frío Cero". Fue durante la madrugada y también se acercaron a algunos sectores de Lomas de Zamora y Temperley.

Con pecheras de indentificación, los socios se acercaron con compromiso a los centros de los barrios de Turdera , Lomas y Temperley con el objetivo de "llevar abrigo, contención y esperanza", según detallaron.

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Durante la recorrida hubo muchos momentos inolvidables, de emoción, gratificación y solidaridad. "Lo hicimos con afecto, respeto y calidez humana, acompañados por miembros de nuestro Rotary Club", comentaron.

Cada miembro rotario colaboró con la entrega de decenas de kits compuestos por camperas de abrigo, mantas térmicas y calzado. Además, de alimentos y bebidas calientes. Sin embargo, destacaron que el mayor gesto fue "el tiempo compartido, la escucha atenta y el abrazo sincero hacia quienes, muchas veces, sienten que la sociedad los ha olvidado".

El mayor gesto fue el tiempo compartido, la escucha atenta y el abrazo sincero hacia quienes, muchas veces, sienten que la sociedad los ha olvidado. El mayor gesto fue el tiempo compartido, la escucha atenta y el abrazo sincero hacia quienes, muchas veces, sienten que la sociedad los ha olvidado.

Sobre la experiencia que lograron compartir entre todos, destacaron que fue profundamente conmovedora para los participantes: "Cada historia de vida que conocimos nos recordó que detrás de cada rostro hay una persona con sueños, luchas y esperanzas". También, se refirieron a la enseñanza que les dejó la recorrida: "Nos interpeló sobre la indiferencia y la naturalización con la que, en ocasiones, la sociedad convive con estas realidades".

Una recorrida que no será la última

Tras realizar esta campaña en los barrios, desde el Rotary confirmaron que reafirman el compromiso de continuar transitando por el mismo camino de servicio, tendiendo una mano solidaria a personas y familias como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

"Cada individuo lo que más necesita es ser escuchado, acompañado y obviamente ayudado", destacaron y añadieron que "servir no es solo entregar una prenda o un plato de comida; es reconocer la dignidad de cada ser humano y hacerle saber que no está solo".

Cada individuo lo que más necesita es ser escuchado, acompañado y obviamente ayudado. Cada individuo lo que más necesita es ser escuchado, acompañado y obviamente ayudado.

La recorrida nocturna también estuvo acompañada por muchos voluntarios que accedieron a entregar su tiempo a esta causa solidaria. "Nuestro más profundo agradecimiento a todos los voluntarios, colaboradores y personas que hicieron posible esta jornada. Gracias por demostrar que, cuando la solidaridad se transforma en acción, es posible cambiar, aunque sea por un instante, la vida de nuestros vecinos y devolverles algo tan valioso como la esperanza".

Mirá algunas de las fotos de la recorrida

Visitaron distintos barrios.

Se sumaron socios y voluntarios a la iniciativa solidaria.