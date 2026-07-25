La cruda autocrítica de Pedro Troglio tras la caída de Banfield en el debut ante Huracán

El estreno de Banfield en el Torneo Clausura no fue el esperado. En su visita al Palacio Tomás Adolfo Ducó, el conjunto comandado por Pedro Troglio se vio notoriamente superado por Huracán y terminó cayendo por la mínima diferencia tras un gol del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo en el complemento.

Lejos de esquivar la responsabilidad por la deslucida actuación colectiva, el experimentado director técnico enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y ofreció un diagnóstico tajante, directo y sin concesiones.

"Se jugó mal y se perdió. Es muy simple la verdad, no hay atenuantes", sentenció de forma contundente Pedro Troglio al iniciar su contacto con los medios. El entrenador remarcó que las imprecisiones colectivas fueron la clave para que el Globo dominara los hilos del encuentro: "Si no jugás bien, si no estás preciso, le regalás la pelota al contrario y, a la larga, de alguna manera u otra el equipo rival te maneja el juego". Con total honestidad, concluyó sobre el desarrollo del debut: "Lamentablemente no se hizo un buen partido y perdimos justamente".

Más allá de las falencias futbolísticas del partido, el DT de 61 años fue consultado sobre cómo proyecta este segundo semestre del año, considerando el complejo escenario económico e institucional que atraviesa la institución, sumado a las dificultades diarias para conformar la plantilla titular.

"Yo tengo un compromiso con el plantel que me ha dado satisfacciones", destacó de manera firme para ratificar su permanencia en el banco de suplentes. En ese marco, apeló a la mesura para llevar tranquilidad al hincha genuino de Banfield: "Hemos hecho un promedio de 21 puntos por campeonato. No es espectacular, pero tampoco es catastrófico".

El Taladro tendrá una rápida oportunidad de revancha cuando reciba a Sarmiento en el Florencio Sola por la segunda fecha, con la obligación de ajustar las piezas y sumar sus primeros puntos en el campeonato.

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La lucha de Banfield por la permanencia

Con sólo una fecha disputada del Torneo Clausura, el Taladro ya sabe que luchará por mantener la categoría. En la tabla de los promedios, el conjunto dirigido por Pedro Troglio supera a Sarmiento de Junín, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto con dos descensos que se conocerán al finalizar el año.

Mientras tanto, en la tabla anual Banfield respira aunque no puede relajarse. Suma 18 puntos y el último es Estudiantes de Río Cuarto con 6 unidades, pero queda todo el campeonato por disputarse todavía.

"Vamos a sumar, vamos a ganar y vamos a perder. Se te fue el 9 goleador y es algo parecido a lo que pasó el campeonato anterior que se fueron dos de los mejores", asimiló Pedro Troglio. Y apuntó: "Veo que los jugadores dejan todo, van a jugar bien y mal. Me gusta este club y estoy cómodo, tengo un plantel que deja el alma y mi compromiso con ellos es muy fuerte para estar. Estoy cómodo en el club y la gente me trata bien, más allá de todas las dificultades que tenemos que atravesar".