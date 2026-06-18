Banfield arrancó la pretemporada: salidas confirmadas y caras nuevas

Banfield volvió a los entrenamientos después de más de un mes de vacaciones e inició su preparación con miras la segunda parte de la temporada de la Liga Profesional . Ya enfocado en el Torneo Clasura , metió primera con varias novedades.

El plantel que dirige Pedro Troglio se reencontró este jueves en el Campo de Deportes de Luis Guillón después del último partido ante San Martín de Tucumán por la Copa Argentina e inició su preparación para lo que resta del año.

Mercado de pases. Quiénes son los futbolistas de Banfield y Lanús que interesan en Racing

Nuevamente con el tema de las inhibiciones dando vuelta, lo que otra vez le impediría sumar refuerzos en este mercado de pases, el plantel de Banfield realizará toda la preparación dentro de sus instalaciones, aprovechando que tiene un lugar para concentrar y poder realizar jornadas en doble y triple turno.

Por lo pronto, de acuerdo a lo informado oficialmente por el club, los próximos entrenamientos de la semana (viernes y sábado) serán en un turno simple, mientras que la parte más fuerte arrancará el lunes con jornadas en doble turno y concentración en el Campo de Deportes.

Las ausencias confirmadas en Banfield

Entre las principales novedades del primer entrenamiento en Luis Guillón, se destaca la no presencia de Sergio Vittor, quien rescindió su contrato en el receso invierno y ya no forma parte del plantel.

El que tampoco estuvo fue Nicolás Colazo, uno de los refuerzos que llegaron a principio de año, quien tampoco continuará en el club aunque todavía está tramitando su salida.

El tercero de la lista es el defensor juvenil Juan Iribarren, quien no será tenido en cuenta para la próxima temporada y por eso fue bajado a Reserva. Su contrato con Banfield finaliza a fin de año.

Las caras nuevas para Pedro Troglio

A pesar de comenzar la pretemporada sin refuerzos, Banfield tuvo dos caras nuevas en el entrenamiento de este jueves, ya que se sumaron al plantel dos futbolistas destacados de Reserva: Jeremías Acosta (18 años) y Isaías Gutiérrez (17 años).