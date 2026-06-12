Qué hará Pedro Troglio durante el Mundial 2026

Pedro Troglio trabajará para un importante medio durante el Mundial 2026.

Pedro Troglio formará parte de la cobertura del Mundial 2026 para uno de los principales medios del país. El DT de Banfield analizará el andar de la Selección Argentina durante el certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, desde su rol como exfutbolista y actual entrenador

Troglio disputó el Mundial de 1990, donde el combinado nacional dirigido por Carlos Salvador Bilardo y liderado por Diego Maradona perdió la final ante Alemania, y además cuenta con un largo recorrido como director técnico.

Aprovechando su experiencia, fue convocado por Diario Clarín para analizar la previa y adelantar los desafíos de la Scaloneta en la Copa del Mundo. "Voy a analizar cada movimiento, cada partido, cada estado de ánimo desde mi lugar de ex jugador del Mundial 90 y desde mi lugar de entrenador", remarcó el DT de Banfield en su presentación oficial.

De esta manera, mientras trabaja en el armado del plantel del Taladro y en la posible llegada de refuerzos –aunque hoy el club sigue inhibido-, Troglio se pondrá el chip mundialista y seguirá los pasos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en busca del bicampeonato.

Trayectoria de Pedro Troglio como director técnico Además de su actualidad en Banfield, cuenta con un importante recorrido y una experiencia de más de 20 años: inició su carrera en 2004 y dirigió, entre otros clubes, al Lobo platense, Independiente, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Universitario y San Lorenzo. Su etapa más exitosa fue al frente de Olimpia de Honduras, donde conquistó múltiples títulos locales y una Liga Concacaf.

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