lunes 27 de julio de 2026
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26 de julio de 2026
Pronóstico semanal.

Lomas de Zamora tendrá una semana con temperaturas de hasta 20° y algunas lluvias

Tras un domingo con clima agradable, el pronóstico para Lomas de Zamora anticipa una semana con máximas cercanas a los 20° y chaparrones desde el lunes.

Semana con clima primaveral en Lomas para disfrutar al aire libre.

Semana con clima primaveral en Lomas para disfrutar al aire libre.

La última semana de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires comenzará con un clima con condiciones propias de la primavera. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Lomas de Zamora y el AMBA una semana con temperaturas templadas, máximas de hasta 20° y algunas lluvias.

Las precipitaciones llegarían el lunes y luego darían paso a jornadas mayormente nubladas. Las temperaturas se mantendrán por encima de los valores habituales para esta época, con mínimas que rondarán o superarán los 10 grados y máximas cercanas a los 20°.

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Este lunes prevé cielo nublado y chaparrones durante la tarde y la noche, con vientos del este que rotarán al norte y luego al sudoeste. La temperatura irá de los 12° a los 18°.

En los días siguientes predominará la nubosidad. Para el martes se pronostica cielo mayormente nublado, vientos del sudeste rotando al este y marcas térmicas entre los 11° y los 18°.

El miércoles continuará el cielo mayormente cubierto, con una mínima de 9° y una máxima de 16°. El jueves, en tanto, será el día más fresco de la semana, con temperaturas entre los 8° y los 16° y cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

Cierre de semana con clima primaveral

Hacia el cierre de la semana volverá a registrarse un leve ascenso de la temperatura. El viernes se esperan valores de entre 11° y 17°, mientras que el sábado las marcas irán de los 12° a los 19°, con cielo mayormente nublado y vientos del sudeste que rotarán al este.

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