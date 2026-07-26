Manejaba borracho y chocó en Camino Negro: no podía mantenerse en pie

Un conductor alcoholizado protagonizó un fuerte choque sobre el ex Camino Negro , en Lomas de Zamora . Provocó serios daños en otro vehículo y quedó filmado en condiciones lamentables.

El accidente ocurrió sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón , pasando Puente La Noria , mano a Provincia. Dos autos que venían desde Capital Federal hacia Lomas colisionaron violentamente y terminaron con importantes daños. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después del choque.

Uno de los conductores sacó su teléfono celular y empezó a filmar al hombre que manejaba el otro vehículo. No tardó en darse cuenta que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol .

En las imágenes se ve cómo el conductor estaba completamente borracho y que apenas podía mantenerse en pie . Salió de su auto chocado y caminó tambaleándose, perdiendo el equilibrio, ante la indignación del conductor embestido.

“Tengo todo el auto hecho pelota. Mirá, no puede con su vida. Qué hijo de p…”, decía el damnificado mientras filmaba al conductor caminando borracho sobre la autopista. A un costado, se veía su propio auto con serios daños. En ese momento ya había llegado la Policía al lugar.

Enseguida intentaron increparlo para que dejara de grabar. “¿Qué ‘no filmés’? Me vas a tener que comprar un auto nuevo”, respondió enojado el hombre. El video no tardó en volverse viral en las redes sociales.