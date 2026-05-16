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16 de mayo de 2026
Curiosidad.

Por qué la derrota de Gimnasia La Plata con River hizo "sonreír" a Pedro Troglio

El miércoles, Gimnasia La Plata quedó eliminado a manos de River en el Torneo Apertura. Hay un dato que le interesaba mucho al DT de Banfield, Pedro Troglio.

Pedro Troglio consuiguió ocho triunfos consecutivos con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Pedro Troglio consuiguió ocho triunfos consecutivos con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Mientras Pedro Troglio se mantiene activo planificando los próximos pasos de Banfield para el segundo semestre de la temporada, la derrota de Gimnasia y Esgrima La Plata imposibilitó que Ariel Pereyra igualara un récord que todavía le pertenece al exentrenador del Lobo.

El DT del Taladro está identificado con Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigió al club en tres períodos, con un subcampeonato en el Torneo Apertura 2005, además de devolverlo a Primera División el 28 de mayo de 2013.

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Fernando Zaniratto firmó la rescisión de su contrato luego de la caída ante Huracán (0-3), como local. La dirigencia apostó a Ariel “Pata” Pereyra, que comenzó a encadenar triunfos: 2-0 a Argentinos Juniors; 4-1 a Deportivo Camioneros (32avos. Copa Argentina); 2-1 a Sarmiento de Junín; 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto; 3-0 a Acassuso (16avos. Copa Argentina) 1-0 a Belgrano de Córdoba y 1-0 a Vélez Sarsfield. Por los 4tos. de final del Torneo Apertura perdió 2-0 contra River Plate en el estadio Monumental.

River Plate 2 - Gimnasia La Plata 0
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La seguidilla con Pedro Troglio

En el último tramo de 2005, el Lobo peleó el título mano a mano con el Boca Juniors de Alfio “Coco” Basile, que se coronó campeón. Pedro Troglio logró una racha de ocho victorias consecutivas, hasta hoy imbatible. En ese equipo jugaba de lateral izquierdo Lucas Licht, actual técnico de Talleres de Escalada.

3-0 (V) vs. Rosario Central (Gonzalo Vargas -3-).

1-0 (L) vs. Lanús (Gonzalo Vargas).

1-0 (V) vs. Instituto de Córdoba (Gonzalo Vargas).

3-2 (L) vs. San Lorenzo (Alejandro Delorte -2- y Santiago Gentiletti).

Gimnasia La Plata de Pedro Troglio
Gimnasia La Plata, dirigido por Pedro Troglio.

Gimnasia La Plata, dirigido por Pedro Troglio.

1-0 (V) vs. Argentinos Juniors (Leandro Fleitas, e/c).

4-1 (L) vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Diego Herner, Esteban González, Alejandro Delorte y Gonzalo Vargas).

3-1 (L) vs. Racing Club (Esteban González, Lucas Lobos y Gonzalo Vargas).

1-0 (V) vs. Quilmes (Lucas Lobos).

Boca Juniors fue el campeón

La racha se cortó en el Bosque, ante Tiro Federal de Rosario (1-1). Luego venció a River Plate (3-1) e igualó con Newell’s (0-0) y Banfield (1-1).

En la última fecha, en el estadio Florencio Sola, hoy la casa de Pedro Troglio, el Lobo llegó un punto por debajo de Boca Juniors, que comenzó perdiendo en Bahía Blanca contra Olimpo y finalmente se impuso 2-1 (Daniel Díaz y Federico Insúa). Gimnasia abrió el marcador a cinco del final a través de Alejandro Delorte, pero a uno del final igualó José Sand para el Taladro.

El 11 habitual de Pedro Troglio: Carlos Navarro Montoya; Diego Herner, Jorge San Esteban, Marcelo Goux y Lucas Licht; Matías Escobar, Lucas Lobos, Esteban González y Nicolás Cabrera; Gonzalo Vargas y Alejandro Delorte.

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