viernes 27 de marzo de 2026
Escribinos
27 de marzo de 2026
Un bombazo.

Nicolás Russo anticipó quién será el DT de Lanús cuando Mauricio Pellegrino deje el club

El mandatario granate habló del proyecto deportivo de la institución y adelantó el nombre del reemplazante de Pellegrino para dentro de dos años.

Nicolás Russo

En medio de un gran presente deportivo y a días de debutar en la actual edición de la Copa Libertadores, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, anticipó quién será el entrenador del primer equipo cuando Mauricio Pellegrino, el actual DT, abandone el cargo.

Directo y sin vuelta, Russo habló de su proyecto a largo plazo durante una entrevista con TyC Sports y remarcó que el encargado de reemplazar a Pellegrino, con quien planea prolongar el contrato hasta diciembre del 2027, será José Sand.

Lee además
Ramiro Carrera, protagonista en la caída de Lanús en La Paternal.
Furioso con el arbitraje.

La bronca de Carrera con el árbitro: "Te mienten en la cara y eso duele"
Ramiro Carrera marcó el dol de Lanús sobre el final.
No le alcanzó.

Lanús cortó su buen andar y perdió en La Paternal

El correntino, goleador máximo de la historia del club y uno de los grandes ídolos de la institución, es hoy el entrenador de Quinta División y tomaría la posta a partir de 2028 junto a otros dos jugadores muy queridos por los hinchas: Claudio Graf y Román Martínez, actualmente técnicos de cuarta división y Reserva, respectivamente.

“Sand va a ser el próximo técnico de la Primera. La idea es poder retener a este cuerpo técnico por un año más, hasta diciembre del 2027. Y después Pepe agarrará la Primera junto con Román Martínez y Claudio Graf. Los tres vienen trabajando en inferiores, en las categorías mayores”, dejó en claro el actual presidente de Lanús.

jose sand lanus
José Sand será el próximo DT de Lanús, confirmó Nicolás Russo.

José Sand será el próximo DT de Lanús, confirmó Nicolás Russo.

Nicolás Russo es optimista con el momento de Lanús

Luego de obtener la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, donde se impuso en la final ante el poderoso Flamengo, Lanús volvió al primer plano continental y la ilusión del mandatario es sostenerlo por varios años, con ilusión de seguir sumando trofeos a las vitrinas del club.

“En lo deportivo se está llevando a cabo un proceso que puede durar muchos años. Lo más complicado es consolidar el proyecto, decir esto puede durar cuatro, cinco años. Hoy, veo que vamos por un camino a largo plazo de seguir ganando cosas”, cerró Nicolás Russo, el presidente granate que va por su revancha en la Copa Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

La bronca de Carrera con el árbitro: "Te mienten en la cara y eso duele"

Lanús cortó su buen andar y perdió en La Paternal

Lanús vs. Banfield: anunciaron cuándo se juega el Clásico del Sur

Copa Libertadores: Lanús tiene estadio confirmado para su debut

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Miguel Elía, el cuarto desde la izquierda. video
El "Turco".

Campeón con Temperley, gol a Los Andes, y debutará como DT en la Primera B

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sebastián López palpitó el clásico entre Los Andes y Temperley con La Unión.
La voz de la experiencia.

La premisa de Seba López para el clásico: "Vivirlo como..."