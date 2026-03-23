Mauricio Pellegrino valoró que Lanús volvió a "posicionarse" en el Apertura

Lanús no tiene descanso en la fecha FIFA, ya que este jueves visitará a Argentinos Juniors en el partido postergado de la 6º fecha del Torneo Apertura por su participación en las finales de la Recopa Sudamericana . En caso de obtener los tres puntos, el Granate será único escolta en la zona A.

El equipo de Maurico Pellegrino metió dos victorias en el arranque, pero después cayó en un pozo de cinco fechas sin halagos, hasta que retomó el rumbo y, con tres triunfos al hilo, retomó el protagonismo en el torneo local luego de vencer a Estudiantes de La Plata, Newell’s y Vélez Sarsfield.

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“Estamos contentos por volver a posicionarnos en el torneo. Lo importantes es como llegamos a los Play-Offs, que es donde se define todo”, precisó el DT.

Lanús le sacó el invicto a Vélez Sarsfield , al que superó por 1-0 en el estadio José Amalfitani . Para el oriundo de Leones, el resultado “es importante para seguir creciendo y poder estar en los puestos de arriba. El torneo local es el día a día y necesitamos sumar puntos pensando en la tabla anual y en lo que viene”.

Mauricio Pellegrino, la seguidilla y las lesiones

La temporada empezó con la Copa Argentina, el Torneo Apertura, la Recopa Sudamericana en la que fue campeón y, en abril, se viene la Copa Libertadores. La seguidilla obliga a estar atentos en todos los detalles.

“Cuando uno tiene varios frentes, hay que dividir las energías. Por eso, todo lo que podamos sumar es importante”, avisó el entrenador.

Carlos Izquierdoz Con este cabezazo de Carlos Izquierdoz, Lanús derrotó a Vélez.

También reparó en otro tema no menor: las lesiones. “Lo malo de jugar tanto son las lesiones, lo de Dylan (Aquino) no tiene buena pinta y eso es lo que más nos preocupa”, afirmó. El delantero, que venía de anotar ante Estudiantes de La Plata y un hat-trick contra Newell’s´, fue reemplazado en Liniers por Bruno Cabrera, a los 30 minutos del primer tiempo. Aguardan los estudios médicos.

Además, el técnico no puede contar con su mejor jugador, Marcelino Moreno, a raíz de una metatarsalgia en el pie izquierdo, sin fecha estipulada de regreso.

Lo que viene para el Granate

Este jueves visitará a Argentinos Juniors, que cortó una racha de tres empates seguidos con la victoria agónica frente a Platense este último domingo. Luego asumirá dos partidos de local: ante el Calamar y el clásico frente a Banfield.

El partido se jugará desde las 21, en el estadio Diego Armando Maradona, televisado por TNT Sports. Dirigirá Nicolás Lamolina, secundado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González. Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Sebastián Habib. AVAR: Diego Romero.

En el plano internacional, el Granate debutará como visitante, entre el 7 y 9 de abril frente a Mirassol, de Brasil, por el grupo G de la Copa Libertadores.