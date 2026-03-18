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18 de marzo de 2026
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La maratón de partidos de Lanús previo al Mundial 2026

En el Torneo Apertura, Lanús transita una cadena de cuatro partidos en 14 días. A eso se suma que el próximo mes iniciará su camino en la Copa Libertadores.

Lanús afronta una agenda cargada de partidos.

Lanús afronta una agenda cargada de partidos.

El primer semestre de 2026 iba a ser duro para los equipos por el apretado calendario debido a la Copa del Mundo. Mucho más para los que tendrán competencia internacional. En este rubro se encasilla Lanús, que a partir de Estudiantes de La Plata entró en un maratón de cuatro partidos en 14 días. Para el Granate serán semanas clave.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y eso obligó a que prácticamente los equipos tuvieran poco descanso. Lanús comenzó con esta seguilla frente al Pincha (1-0), cuatro días después goleó a Newell´s (5-0) y con un intervalo de poco más de tres días visitará este sábado a Vélez Sarsfield, puntero e invicto de la Zona A.

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Dos triunfos y Lanús entre los ocho

Lanús atravesaba una racha de racha de tres empates y dos derrotas, pero los triunfos ante Estudiantes de La Plata y Newell´s lo catapultaron al 5º puesto de la Zona A, donde además acomodó la diferencia de goles (pasó de -3 a +3), punto clave para determinar posiciones de cara a los Play-Offs.

Y, como el último fin de semana de marzo habrá fecha FIFA, donde la Selección Argentina enfrentará a Guatemala el martes 31 en la Bombonera, la AFA programó el pendiente de la 6º fecha contra Argentinos Juniors, en La Paternal.

Festejo Laús
Lan&uacute;s recuper&oacute; el paso ganador en el Torneo Apertura.

Lanús recuperó el paso ganador en el Torneo Apertura.

Ese partido, que debió programarse entre el 20 y 22 de febrero, fue cancelado en su oportunidad por la participación del equipo de Mauricio Pellegrino en las finales de la Recopa Sudamericana. Se jugará el jueves 26, desde las 21.

Más torneos, mayores exigencias para Lanús

En abril, Lanús comenzará a transitar su camino en la Copa Libertadores, que se sorteará este jueves en Luque, Paraguay. La fase de grupos se desarrollará entre el 7 de este mes y el 28 de mayo. Si el Granate clasifica, seguirá camino en busca de la final a jugarse en el estadio Centenario de Montevideo.

Será vital que el sorteo le haga un guiño al campeón de la Copa Sudamericana y Recopa en cuanto a los rivales por el tema de los viajes.

A esas alturas del semestre, podría estar disputando los Play-Offs del Torneo Apertura. Además, tiene Copa Argentina, donde eliminó a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero (4-1) y espera por Instituto de Córdoba o Atlanta, que se medirán el miércoles 1º de abril en el Nuevo Monumental de Rafaela.

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