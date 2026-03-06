Los insólitos cambios de la AFA en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Toviggino y Tapia comunicaron los cambios en la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de AFA tomó una decisión clave en relación a la clasificación para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana . Es una postura que se va a tomar a partir de la temporada 2027, en la cual se van a definir los cupos para los torneos internacionales.

El cambio fue aprobado por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la entidad, donde estuvieron presentes Claudio Tapia, presidente de la AFA y Pablo Toviggino, tesorero de la máxima entidad del fútbol argentino. En el cónclave de Comité Ejecutivo de este martes, los directivos debatieron cómo podrían repartirse los cupos para los torneos internacionales, luego de las eliminaciones consecutivas de los equipos argentinos en la Fase 2 de la Libertadores en las últimas tres ediciones (Godoy Cruz en 2024, Boca en 2025 y Argentinos en 2026).

La principal alternativa que estudia la casa madre del fútbol argentino es que el último clasificado por tabla anual, es decir el noveno, accede a la Fase 2 de Copa Libertadores y el tercero de la anual va directamente a la Copa Sudamericana.

De esta manera, los campeones del Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina y de la Liga Profesional (el primero de la tabla anual) clasifican a la Copa Libertadores . A todos ellos, se le suma el siguiente mejor clasificado de la anual que no sea uno de los cinco anteriores.

Por otra parte, a la Copa Sudamericana irán los otros seis mejor ubicados en la tabla anual, que serán del tercero al octavo puesto (y que no estén clasificados a la Libertadores).

El principal cambio reglamentario será que el noveno tendrá el boleto para la Fase 2 de la Libertadores. A su vez, dependiendo de cómo se liberan los cupos a raíz de los títulos, podría beneficiar a más equipos. Si los tres campeones están entre los primeros nueve, el 12° tendría su lugar en el repechaje del principal certamen continental.

Argentinos, que finalizó tercero en la tabla anual de 2025, perdió por penales ante Barcelona de Ecuador y quedó eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Boca cayó en la misma instancia con Alianza Lima en 2025 y, en la edición anterior, Godoy Cruz lo sufrió con Colo Colo. Ahora, la AFA impulsa cambios en el sistema de clasificación para los torneos continentales de 2028.

matias mariotto afa Matías Mariotto, el presidente de Banfield, presente en la reunión de Comité Ejecutivo.

Así serán los cupos de Argentina para la Copa Libertadores 2028

Argentina 1: campeón Torneo Apertura

Argentina 2: campeón Torneo Clausura

Argentina 3: campeón Copa Argentina

Argentina 4: 1º puesto Tabla Anual

Argentina 5: 2º mejor clasificado Tabla Anual

Argentina 6: 9º mejor clasificado Tabla Anual

Así serán los cupos de Argentina para la Copa Sudamericana 2028

Argentina 1: 3º mejor clasificado Tabla Anual

Argentina 2: 4º mejor clasificado Tabla Anual

Argentina 3: 5º mejor clasificado Tabla Anual

Argentina 4: 6º mejor clasificado Tabla Anual

Argentina 5: 7º mejor clasificado Tabla Anual

Argentina 6: 8º mejor clasificado Tabla Anual