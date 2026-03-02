martes 03 de marzo de 2026
Conflicto.

La nueva denuncia que el Gobierno estudia hacer contra la AFA

El gobierno estudia avanzar contra la AFA y Chiqui Tapia por sus vínculos con Venezuela, por el rol de la entidad en la liberación de Nahuel Gallo.

El Gobierno quiere denunciar a la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria”.&nbsp;

El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista. “Sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Alarma.

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Chiqui Tapia
Los Andes habló de presiones políticas, judiciales y mediáticas contra la AFA.
¿Qué dijo?

Los Andes bancó el paro de la AFA con una postura contundente

La Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.

Nahuel Gallo llegó al país en un vuelo privado gestionado por AFA

Gallo estuvo 448 días detenido en Venezuela. Fue recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó este lunes al país en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde también lo esperaba la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la actual titular de esa cartera, Alejandra Monteoliva.

“Creo que Dios así lo quiso y creo que fueron instrumentos. Obviamente, estamos agradecidos con todas las gestiones que se han hecho para que Nahuel hoy esté sano y salvo con nosotros. Es un regalo bastante grande”, dijo su mujer, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

