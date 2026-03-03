martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Fin del misterio.

La AFA ratificó el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura: se disputará recién el 3 de mayo

Los principales directivos de la AFA, cargo de Chiqui Tapia, se reunieron en el predio de Ezeiza y definieron que no habrá fútbol este fin de semana.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, a partir del mediodía, los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y decidieron que este fín de semana no habrá fútbol.

“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional de Fútbol luego en sus redes sociales luego de la reunión que contó con los presidentes de los equipos de Primera División.

Por qué se reunieron los dirigentes de la AFA:

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunieron esta tarde para definir si se levantaba o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

