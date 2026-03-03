martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Encuesta.

Crisis económica: cada vez menos gente llega a fin de mes con el modelo de Javier Milei

Un informe de Opina Argentina arrojó que en el último mes aumentó siete puntos el porcentaje de quienes no llegan a fin de mes por la crisis económica.

Un panorama ensordecedor en la economía de Javier Milei

Con cifras récord de suspensiones y despidos, y el cierre de más de 20 mil pymes e industrias, cada vez más familias se endeudan para cubrir gastos corrientes. Un sondeo muestra que en el último mes aumentó siete puntos el porcentaje de quienes no llegan a fin de mes, hasta alcanzar el 39%, mientras que otro 40% llega, pero sin margen para el ahorro.

En paralelo, también crece el pesimismo: un 48% sostiene que su situación económica personal empeorará en los próximos meses. Aun así, el presidente Javier Milei, como candidato, y La Libertad Avanza, como fuerza política, se mantienen con las mejores chances de cara a 2027.

Según el informe, en comparación con enero, durante febrero se observa un corrimiento: un 5% de quienes antes declaraban llegar con lo justo a fin de mes pasó al grupo de los que ya no llegan y, previsiblemente, podrían engrosar más adelante el segmento de quienes recurren al endeudamiento, uno de los rasgos más extendidos de la coyuntura.

Las expectativas en medio de la crisis económica

En otra línea del informe, la porción de quienes creen que estarán peor en los próximos meses subió del 44% al 48% y alcanzó el peor registro desde la asunción de Javier Milei. En espejo, los que confían en una mejora cayeron cuatro puntos, del 29% al 25%, también el nivel más bajo desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.

