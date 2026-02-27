sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
Ahora.

El Senado aprobó la reforma laboral de Javier Milei, que celebró en redes sociales

El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que celebró en redes el triunfo de la Libertad Avanza en la cámara alta.

El Senado aprobó la reforma laboral de Javier Milei.&nbsp;

El Senado aprobó la reforma laboral de Javier Milei. 

Con el impulso del Gobierno de Javier Milei y el apoyo de fuerzas aliadas, el Senado convirtió hoy en ley el proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones.

Lee además
Para tratar el 27 de febrero la ley laboral, el oficialismo debió realizar un trámite exprés. 
Cuenta regresiva.

El Senado convertirá en ley la reforma laboral: todo lo que hay que saber
El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.
Ambiente.

El Senado avaló el plan de Milei para convertir glaciares en mineras

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado.

El presidente, Javier Milei, celebró en su cuenta de la plataforma X. "Tenemos modernización laboral. VLLC", escribió el mandatario, que siguió la sesión con mucha expectativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027558517113041369&partner=&hide_thread=false

Más temprano, el Senado también aprobó otra ley más que sensibilidad para la sociedad: la baja de edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años.

Temas
Seguí leyendo

El Senado convertirá en ley la reforma laboral: todo lo que hay que saber

El Senado avaló el plan de Milei para convertir glaciares en mineras

El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Organizan un "ruidazo" en el conurbano contra la reforma laboral

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Senado aprobó la reforma laboral de Javier Milei. 
Ahora.

El Senado aprobó la reforma laboral de Milei, que celebró en redes sociales