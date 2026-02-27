El Senado aprobó la reforma laboral de Javier Milei, que celebró en redes sociales

El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que celebró en redes el triunfo de la Libertad Avanza en la cámara alta.
Con el impulso del Gobierno de Javier Milei y el apoyo de fuerzas aliadas, el Senado convirtió hoy en ley el proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado.
El presidente, Javier Milei, celebró en su cuenta de la plataforma X. "Tenemos modernización laboral. VLLC", escribió el mandatario, que siguió la sesión con mucha expectativa.
Más temprano, el Senado también aprobó otra ley más que sensibilidad para la sociedad: la baja de edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años.