El Senado convertirá en ley la reforma laboral: todo lo que hay que saber

El Senado convertirá en ley la próxima semana el proyecto de reforma laboral , que tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo, ya que contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas de trabajo, y derecho de huelga en servicios esenciales.

La Cámara alta convocó para el próximo viernes 27 a las 11 la sesión para aprobar los cambios introducidos por Diputados , debido a que eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios que debía pagar el empleador cuando se trataba de enfermedades o accidentes, fuera del ámbito laboral.

La aprobación del proyecto que reforma leyes sindicales y laborales se efectuará dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de Marzo las sesiones ordinarias del Congreso.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal

Para tratar el 27 de febrero la ley laboral, el oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de esa iniciativa aprobada por la Cámara baja a las 2 de la madrugada del viernes y la emisión del dictamen que se produjo en el mediodía del mismo día, lo que provocó airadas quejas opositoras.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado contar con el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Corrientes, Juan Pablo Valdés, de San Juan, Marcelo Orrego, de Neuquén, Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Negociaciones de la reforma laboral

Pero la sanción de la ley tanto en Diputados y Senado no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno-que encabeza secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- realice ntensas negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.

En ese contexto tuvieron un rol clave en el Senado Bullrich, en diputados el titular de la Cámara, Martin Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien alcanzó acuerdos con gobernadores aliados y peronistas.

Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el 19 de febrero con modificaciones en Diputados y ahora confirmará esas reformas el próximo viernes en la Cámara alta, en la última sesión del período.

Detalles del impacto tras las modificaciones en Diputados

Esta ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas, y derecho de huelga.

Las vacaciones deberán ser acordadas entre el empresario y el trabajador entre 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pero podrán no otorgarse en el verano ya que establece que 1 vez cada tres años le corresponderá en la temporada estival. Se podrán fraccionar en plazos no menores a tres años.

Las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras ya que habrá un sistema de compensación. Si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrá dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico, y se tomará como base el salario promedio de la actividad.

Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes.

Las sentencias se pagarán hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual.

Se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención como exigía la CGT.

Las Asambleas requerirán el aval de los empleadores y los sindicalistas solo tendrán 10 días al mes para desarrollar sus tareas en horario de trabajo.

Salario “dinámico” según la reforma laboral

Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Derecho de huelga

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%).

Servicios Esenciales

Salud

Educación

Agua Potable

Energía y gas

Transporte de caudales

Cuidados de menores

Servicios trascendentales