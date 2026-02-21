Los Andes deberá esperar para ser sede de Copa Argentina: El Eduardo Gallardón se prepara

Para sorpresa de propios y extraños, Los Andes no será sede de la Copa Argentina por el momento. El partido entre Deportivo Madryn y San Martín de San Juan por los 32avos sufrió un cambio de sede y no se disputará en el Eduardo Gallardón como había estipulado la organización del evento.

Desde la organización de la Copa Argentina anunciaron que el estadio Ciudad de Caseros reemplaza al Gallardón como sede del partido que se jugará el miércoles 25 de febrero a las 17, con lo cual desde Lomas de Zamora la noticia causó revuelo, aunque hay motivos para explicar la modificación de la sede del encuentro.

Según explicó Omar Plaini , presidente de Los Andes , el estadio Eduardo Gallardón cuenta con todas las comodidades para albergar el encuentro, pero hay un dato que provocó que el partido modifique su escenario.

"Pese a los importantes esfuerzos realizados por el club en materia económica y de infraestructura, no fue posible completar antes del día viernes 20 de febrero la instalación del 100% de las cámaras de seguridad exigidas por los organismos competentes", aseguraron desde la dirigencia del Milrayitas con un comunicado.

Asimismo, confirmaron que "la institución llevó adelante una inversión significativa (superior a 35 millones de pesos) destinada a la incorporación de nuevas cámaras, domos y un centro de monitoreo de última generación, el cual quedará finalizado y operativo a partir de la próxima semana".

Por lo tanto, desde el club reafirmaron el "compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y profesionalismo, cumpliendo con cada uno de los requerimientos establecidos y consolidando el crecimiento institucional de nuestro estadio".

Embed Informamos a nuestros socios que el encuentro programado para el próximo 25 de febrero por la Copa Argentina no se disputará en nuestra institución debido a un cambio en la organización de la sede. No obstante, el Estadio Eduardo Gallardón ya quedó confirmado como sede para dicha… pic.twitter.com/cXv6NCuE8a — Club Los Andes (@clublosandes) February 21, 2026

Asimismo, Plaini confirmó en diálogo con La Unión que "Los Andes será sede de Copa Argentina en una instancia superior". Y apuntó: "Estamos realizando obras en un club que encontramos devastado cuando asumimos y donde pudimos sobrevivir a 4 meses sin fútbol profesional".

Por lo tanto, el presidente de Los Andes anunció que el Eduardo Gallardón será escenario luego de los 32avos de final. Se especula con que podría ser a partir de los 16avos a la espera de como queden los choques del torneo más federal del país.

Omar Plaini ya había anunciado que Los Andes iba a ser sede de Copa Argentina

El presidente de Los Andes ya había manifestado sus deseos para que el Eduardo Gallardón sea sede de Copa Argentina. Pocos meses después de su asunción, en el 2024, el mandamás Milrayitas había confesado: "Voy a luchar para que Los Andes sea sede de la Copa Argentina, es uno de mis mayores deseos", fueron sus declaraciones en aque momento.

Dos años después, el deseo se hizo realidad aunque habrá que esperar una fase más. "Un club no se sostiene solo los días de partido. Se construye en el silencio de la semana, cuando nadie aplaude y el esfuerzo sigue estando. Se construye en cada rincón que cuidamos y en cada proyecto que logramos. Eso también es ser parte. Eso también es amor por el club", destacó el presidente de la institución de Lomas de Zamora.