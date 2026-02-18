Para Daniel Franco, el gol fue lo único que le faltó a Los Andes

Daniel Franco , uno de los héroes del ascenso de Los Andes en 2014, volvió a ponerse la camiseta Milrayitas luego de más de una década para afrontar la presente temporada de la Primera Nacional . Con 34 años, el defensor rosarino es uno de los más experimentados del plantel que dirige Leonardo Lemos.

En el debut, Los Andes igualó en el estadio Eduardo Gallardón sin goles frente a Almirante Brown . Para el central el “nerviosismo” y la “ansiedad” fueron los principales rivales en el primer tiempo, pero lograron “tranquilidad” en la parte final, donde generaron situaciones como para adjudicarse la victoria.

“El primer tiempo nos costó un poco por la ansiedad, por el nerviosismo de querer hacer el primer gol. Eso nos llevó a estar imprecisos, a errar pases y no ser tan punzantes en la última línea”, explicó Franco en conferencia de prensa.

Pasado ese estado general del equipo, afirmó que “en el segundo tiempo, ya con el nerviosismo afuera y con más tranquilidad generamos mucho más, tuvimos alguna chance, la última que Tomi (Díaz) no pudo llegar y que Mauri (Asenjo) tampoco la pudo empujar y de a poquito fuimos mejorando. Lo único que nos faltó fue el gol, pero mantuvimos el arco en cero que es importante”.

Daniel Franco, el físico y la larga inactividad

Tras su salida de Los Andes en junio de 2014, Daniel Franco pasó por varios clubes: San Martín de San Juan, Brown de Adrogué, Sud América (Uruguay), Curicó Unido (Chile), Oriente Petrolero (Bolivia) y Atlético Grau (Perú).

Daniel Franco Los Andes Tras más de una década, el central retornó a Los Andes.

Llegó a un plantel que logró mantener la columna vertebral de 2025, con 12 refuerzos, y una larga inactividad futbolística, ya que el último partido oficial del Milrayitas se remonta a la derrota con All Boys del 6 de octubre pasado.

Franco consideró que aguantó “bien” el ritmo del partido y que todos se “esforzaron” dentro del campo de juego. “En los físico bien, creo que corrí bastante, me sentí bien los 90 minutos, sin calambres, sin dolor. Los Andes estuvo mucho tiempo parado, cuatro meses y medio, un montón, una locura. A pesar de eso la gente -por los jugadores- llegó muy bien, quedó demostrado porque corrimos hasta el final y lo buscamos hasta la última jugada”.

El arbitraje bajo la lupa del central de Los Andes

Consultado por la actuación del árbitro Gonzalo Pereira, el central de Los Andes pateó la pelota afuera, pero puntualizó en algunos detalles. “No me gusta hablar de los arbitrajes porque es algo que está fuera de nosotros. Sí creo que por ahí muchas jugadas iguales nos cobraba falta y a ellos no. Así y todo, lo supimos manejar bien, generamos algunas chances y estuvimos más cerca de la victoria. No nos crearon ninguna situación de gol, así que por ese lado estamos tranquilos”, cerró el futbolista iniciado en Argentinos Juniors.

El próximo paso de Los Andes será el domingo 22, cuando desde las 18 visite a Ciudad de Bolívar, en el estadio Municipal Eva Perón. Las Águilas, club fundado el 22 de octubre de 2002, pero que incorporó el fútbol en 2019, participa por primera vez del Torneo de Primera Nacional. Viene de igualar 1-1 en el debut ante Godoy Cruz, en Mendoza y este martes fue eliminado por River Plate (0-1), en San Luis, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.