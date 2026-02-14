Brown de Adrogué se derrumbó en un tiempo y lo pagó caro

Flandria venció a Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué pisó en falso en el debut del torneo de Primera B. En Jáuregui, el Tricolor fue derrotado por Flandria 3-1. Todos los goles del Canario fueron convertidos en el primer tiempo tiempo. A futuro, deberá mejorar mucho el equipo de Pablo Nieva.

La ráfaga de goles a través de Matías López y Nazareno Diósquez, por duplicado, a los 22, 31 y 40 minutos de la etapa inicial, fueron letales para Brown de Adrogué, que descontó a los 16 minutos del complemento por un gol en contra de Alejandro González.

Brown de Adrogue Brown de Adrogué no tuvo un buen debut. El Tricolor formó con: Sebastián Giovini; Lucas Cesare, Carlos Aguirre, Mariano Pieres y Braian Guerrero; Elián Robles (Brahian Guayquinao), Juan Ignacio Silva y Matías Sproat (Dante Cardozo); Bruno Báez, Nicolás Meaurio y Octavio Padovani (Alan Visco).

Lo que viene para Brown de Adrogué Por la 2º fecha, Brown de Adrogué recibirá a Deportivo Armenio, partido en que el club local inaugurará la nueva platea del estadio Lorenzo Arandilla, una obra esperada desde hace muchos años.

