Pablo Nieva fue muy claro para exponer su idea para Brown de Adrogué

Pablo Nieva llegó a Brown de Adrogué con un objetivo claro: devolverlo a la Primera Nacional. Después de un 2025 donde el equipo no cumplió las expectativas, se abre una nueva etapa con todas las ilusiones a cuestas para el Tricolor en busca de recuperar la categoría que lo acobijó tantos años.

El entrenador, que viene de desarrollar sus primeras armas en Deportivo Laferrere , sabe cuál es el camino. “El club, con su nombre en un pasado reciente en Primera Nacional , los objetivos son muy claros: tratar de pelear el torneo para volver a la categoría. El convencimiento de todo lo que nos dijeron nos fue seduciendo y no dudamos en decir que no, sino que doblegamos la apuesta, primero hay que trabajar para llegar bien y que la idea se empiece a notar. Esto es fútbol, pero siendo prolijos y respetando la idea creo que vamos a estar a la altura”, explicó el DT sobre lo que piensa para el Torneo de la Primera B.

“Nos hemos sentado a hablar primero personalmente y después grupalmente. Sabemos más que nada Mati (Sproat) todo el pasado y presente que tiene en el club. La idea es clara, el que juegue y el que esté bien va a iniciar. No nos vinimos a casar con ninguno y Mati es un referente clave por cómo viene laburando y los chicos lo siguen . Todo eso lo tenemos que volcar dentro de la cancha y saber que el que esté bien ahí va a jugar”, dijo sin vueltas el DT.

Qué funcionamiento y sistemas quiere para Brown de Adrogué

Además, el exjugador de Los Andes, entre otros equipos, puntualizó cómo quiere que juegue Brown de Adrogué bajo su mando. “Quiero un equipo protagonista, ofensivo, somos de mirar el arco de enfrente, venimos con esa idea del club que hemos dejado. La característica de los jugadores que quedaron del plantel pasado y los que trajimos están a la altura para jugar esa idea y la importancia de defendernos con la pelota va a ser fundamental porque la propuesta es tener muchos jugadores en ataque y si no te sabes defender con la pelota puede ser que en un momento del partido paguemos las contra que nos pueda llegar a hacer el rival, pero siempre estando bien parados y trabajando, haciendo hincapié en la idea y sacando un poco lo físico”, afirmó.

Además, comentó que no se ata a un solo sistema táctico, sino que es “muy funcional” en cuanto a las propuestas de juego. “Esto es muy funcional, no hay que casarse solamente con una idea porque acá nos conocemos todos y los rivales empiezan a reconocer lo que uno hace. Tenemos dos o tres ideas que nos pueden hacer buen efecto durante todo este año”, graficó. E insistió con que “va a jugar el que esté bien, para nuestra idea no interesa el que tenga 35 o 36 años o el que tenga 18”.