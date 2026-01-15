Brown de Adrogué llegó a los 11 refuerzos y jugó frente a Sacachispas

Brown de Adrogué completó un equipo en el mercado de pases con los arribos de Facundo Ferrario y Valentín Cabrejas con vistas a la temporada de Primera B, en donde el Tricolor dará el puntapié inicial frente a Flandria, en Jáuregui. En tanto, este jueves se llevó a cabo el primer amistoso frente a Sacachispas.

Ya son 11 las caras nuevas del plantel que conduce Pablo Nieva , que tendrá como objetivo principal pelear por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional en un torneo largo de dos ruedas todos contra todos.

Conoce la zona. Jugó en Los Andes y ahora es refuerzo de Brown de Adrogué

Con cambios. Brown de Adrogué y Talleres de Escalada frente a una Primera B con nuevo formato

Facundo Ferrario, de 24 años y oriundo de Monte Grande , realizó formativas en Los Andes , Talleres de Remedios de Escalada y Barracas Central. Con ese aprendizaje se fue a probar suerte al ascenso italiano. Brown de Adrogué lo presentó a través de sus redes sociales como “un volante que se desenvuelve por todo el mediocampo”. Firmó hasta diciembre de 2026.

La temporada pasada jugó en la Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Cannara , un club de la localidad de Perugia, en la región de Umbría, que milita en la Serie D -Cuarta Categoría-, el nivel más alto del amateurismo en Italia.

Por su parte, Valentín Cabrejas (22 años), según datos proporcionados por el club de Adrogué “tiene cualidades defensivas y se puede posicionar como lateral izquierdo y también lateral derecho”. Pasó por Excursionistas y All Boys y, al igual que Facundo Ferrario, rubricó contrato hasta fin de temporada.

Los dos nuevos refuerzo se suman a Juan Ignacio Silva, volante (Villa San Carlos), Dante Cardozo, central/lateral izquierdo (Deportivo Lafererre), Lucas Irusta, central/lateral derecho (Lanús), Lucas Cesare, lateral derecho (Argentinos), Lucas Galván, volante ofensivo (Boca), Alan Visco y Víctor Galeano, ambos extremos (Sacahispas y Boca), Bruno Báez y Octavio Padovani, los dos centro-delanteros (Deportivo Laferrere y Copiapó, de Chile).

Show de goles en el Lorenzo Arandilla

El Tricolor comenzó con la serie de amistosos mientras realiza la parte más intensa de la pretemporada en el estadio Lorenzo Arandilla, donde concentra.

Sacachispas fue el rival de turno. Se jugaron cuatro bloques de 30 minutos cada uno y el global favoreció a Brown de Adrogué por 5-3. Goles de Octavio Padovani, Bruno Báez, Alexis Castaño, Nahuel Cerulo y Brahian Guayquinao.

Los próximos ensayos serán el martes 20 ante la Reserva de Lanús y el sábado 24 frente a Deportivo Español, ambos confirmados por los rivales del Tricolor.