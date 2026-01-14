Los Andes y su mercado de pases: qué le falta reforzar

Los Andes avanza con su pretemporada en Balcarce.

Los Andes sumó hasta el momento nueve refuerzos con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional , pero no se baja del mercado de pases y sigue en la búsqueda de futbolista para completar el plantel del entrenador Leonardo Lemos.

La idea del Milrayitas , desde un principio, fue incorporar entre 11 y 12 futbolistas, como había señalado el manager Ignacio Ruano durante una entrevista con Diario La Unión , y todavía queda cubrir los últimos casillos.

Por eso, mientras el plantel continúa de pretemporada en Balcarce , la dirigencia trabaja para conseguir los últimos refuerzos para llegar al debut ante Almirante Brown, en Lomas de Zamora , en las mejores condiciones.

Si bien gran parte de la estructura estar armada, ya que se mantuvo una gran base del equipo titular del año y además llegaron nueve refuerzos, la idea de Lemos es sumar dos incorporaciones más con miras al nuevo campeonato, aunque con la posibilidad de llegar a tres si aparece alguna buena opción.

Los puestos principales que busca el DT son un marcador central y un volante central, dos sectores donde quiere tener variantes para afrontar el exigente campeonato de la Primera Nacional, que tiene muchos viajes y no cuenta con el receso de invierno.

los andes-balcarce-pretemporada Los Andes trabaja en triple turno en Balcarce. Prensa Los Andes.

Sin embargo, la parte ofensiva es otra zona que podría reforzar en las últimas semanas de la pretemporada, ya que también está abierto a la chance de sumar un delantero para completar el plantel.

Las incorporaciones para la nueva Primera Nacional

El elenco de Lomas sumó futbolistas en todas las líneas y ya tiene conformado un 90% del plantel, con la llegada de un arquero, cuatro defensores, tres mediocampistas y un delantero.

Ellos son: el arquero Javier Bustillo; los defensores Julián Navas (lateral derecho), Daniel Franco (marcador central), Julián Rodríguez Vuotto (marcador central), Peter Grance (lateral izquierdo); los mediocampistas Juan Manuel Vázquez (volante ofensivo), Tomás Díaz (volante ofensivo), Francisco Funes (volante mixto); y el delantero Camilo Viganoni (centro-atacante).