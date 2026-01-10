Cuándo fue la última vez que Los Andes y Temperley disputaron una temporada con choques en sus estadios

Para los hinchas de Los Andes y de Temperley la ansiedad es moneda corriente en estos primeros días del año. Es que desde el momento en el que se conoció el fixture de la Primera Nacional , se supo que Milrayitas y Gasoleros volverán a verse las caras tras 7 años en uno de los clásicos de Lomas de Zamora .

Sin dudas, a Los Andes y a Temperley los une una gran rivalidad histórica en el sur del Gran Buenos Aires. Con un historial de casi 100 partidos, son 98 para ser más precisos, el Milrayitas tiene una ventaja de 8 encuentros con 40 victorias sobre 32 del Gasolero y 26 empates. Se destaca como uno de los grandes clásicos del ascenso, ya que nunca jugaron en Primera División.

La última vez que se enfrentaron fue por el torneo de la Primera Nacional en marzo de 2019 con un triunfo de Los Andes por 1 a 0 sobre Temperley con gol de Matías Linas en el Eduardo Gallardón . Luego, el Milrayitas descendió a la Primera B y no volvieron a enfrentarse hasta el choque que se dará en el mismo escenario en este 2026 por la fecha número 7 del Interzonal.

El historial de choques entre Los Andes y Temperley comenzó en 1939 con una victoria del Milrayitas por 3 a 1 en el Alfredo Beranger. Desde 1939 hasta 1966 los choques se sucedieron sin interrupción hasta 1972 cuando volvieron a enfrentarse en la vieja Primera B con un empate 1 a 1 en el Eduardo Gallardón.

Durante la década del 80 los juegos también fueron con breves interrupciones por el ascenso de Temperley a Primera en 1982, pero en 1987 el Gasolero descendió y con un triunfo por 2 a 1 en el Alfredo Beranger volvieron a verse las caras para la temporada 1987-1988 del Nacional B.

La quiebra de Temperley en 1991 volvió a dejar sin efecto el clásico y para la temporada 1996-1997 del Nacional B chocaron nuevamente con un triunfo Milrayitas por 1 a 0.

En el nuevo milenio el clásico profundizó su rivalidad

En el nuevo milenio, los duelos volvieron a sucederse con continuidad. La última temporada en la que se enfrentaron tanto en el Eduardo Gallardón como en el Alfredo Beranger fue la del 2013-2014. En aquellas ocasiones, empataron 1 a 1 en Lomas de Zamora con goles de Alejandro Noriega para Los Andes y Fernando Brandán para Temperley, mientras que en el estadio del Gasolero fue triunfo Milrayitas por 1 a 0 con gol de Noriega.

Pasaron 12 años para que Los Andes y Temperley vuelvan a enfrentarse en una temporada completa en sus estadios. La primera cita será por la fecha número 7 del Interzonal en el Gallardón y luego será el turno de volver a chocar en el Alfredo Beranger en la rueda siguiente.