Todas las actividades de la Universidad de Lomas en el Mes de la Ingeniería

En el mes de la Ingeniería proponen distintas actividades en la Universidad Nacional de Lomas.

Con el objetivo de llegar a más estudiantes y profesionales de la ingeniería es que durante todo junio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas se estarán brindando charlas, encuentros y eventos sobre la carrera que tendrán acceso abierto a la comunidad.

Dentro de ese marco y teniendo en cuenta que el sábado se celebró el Día de la Ingeniería Argentina es que lanzaron una agenda de propuestas y alternativas. Cada 6 de junio se conmemora este día especial porque se recuerda a la primera cohorte de doce ingenieros civiles que se graduaron en 1870 del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, con el Inginiero Luis Augusto Huergo como su máximo referente.

Profesionales. Activan en la Facultad de Ingeniería el programa para conectar graduados de todo el mundo

En la universidad La Facultad de Ingeniería de la UNLZ presenta la segunda Expo Empleo del año

"Este día nos invita a reflexionar sobre el rol estratégico de la ingeniería en el desarrollo de nuestra sociedad. El talento y compromiso de sus profesionales son pilares fundamentales para impulsar la innovación, el bienestar social y la sostenibilidad", destacaron desde la Universidad local que cuenta con su facultad especializada en la carrera.

Siempre en el marco del Mes de la Ingeniería, este lunes podrá participar la comunidad de la charla “Ingeniería de Proyecto y Mantenimiento” que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ingeniería a las 18.30.

Dicha actividad estará a cargo del Ingeniero Industrial, Mariano Niveiros, director de excelencia operativa en MOLCA, y del Ingeniero Mecánico Sebastián Tulio, actual gerente de mantenimiento en la Planta Spegazzini de la misma empresa. Ambos profesionales son graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas.

Durante el encuentro compartirán su experiencia profesional y reflexionarán sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad, el desarrollo de competencias para el ejercicio de la profesión y el impacto de una gestión eficiente de proyectos y mantenimiento en las organizaciones. Además, se analizará el rol de la ingeniería como impulsora de la innovación, el cambio y la sostenibilidad.

Los que no puedan participar de manera presencial, adelantaron que la charla será transmitida desde Canal de Youtube de la Facultad y lo único que se pide para ser parte de la charla es inscribirse completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

Más actividades en el Aula Magna

Todo el mes estará dedicado a celebrar la ingeniería junto a toda nuestra comunidad. Por eso, lanzaron una agenda llena de charlas, encuentros y diferentes propuestas-

El miércoles 17 se presentarán en la facultad los ingenieros Industriales, Antonio Fernández Paz y Hernán Rodolfo Martínez para brindar una charla sobre "Ingeniería, Logística y Distribución" a las 18.

El miércoles 24, las especialistas en ingeniería Industrial: Ana Malena Giménez, Anahí Sampaolesi y Daiana Cistaro que serán las oradoras elegidas para tratar la temática de las "mujeres en la ingeniería".

Para saber más sobre las opciones que se brindarán durante todo este mes en la facultad, pidieron estar atentos a las redes sociales y a todos los canales de difusión en @fiunlz o en Facebook/Facultad de Ingeniería - UNLZ