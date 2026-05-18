La Universidad de Lomas lanza la Expo Empleo Ingeniería 2026: recomiendan llevar los curriculum

Será este jueves en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas.

La primera edición de 2026 de la Expo Empleo Ingeniería se prepara en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para recibir a los estudiantes y graduados que quieran insertarse en el mundo laboral. La iniciativa es con ingreso libre y gratuito, se hace dos veces al año y es una excelente opción para participar.

Como cada año, la expo reúne en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas a las mejores empresas que quieren sumar personal en sus distinta áreas por lo que recomiendan ir preparando los Curriculum Vitae para la edición que tendrá lugar este jueves de 17.30 a 21 en el Hall Central y Aula Magna dentro del campus Universitario de la UNLZ, Juan XXIII y Ruta Pcial. N° 4 (Camino de Cintura), Lomas de Zamora .

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En general, se realizan dos expo por año dedicadas a la búsqueda de empleo. Por eso, en esta primera parte esperan que se sumen muchos de los interesados a las charlas y a las alternativas que presentan las empresas que son de primer nivel.

"La dinámica de estos encuentros se basa en que cada graduado o estudiante pueda conectar con representantes de empresas de ingeniería, a explorar las diferentes opciones laborales, a recibir orientación laboral e incluso escuchar charlas de experiencias dentro del sector empresarial", comentó el ingeniero, Orlando Ledezma, secretario de planificación y desarrollo territorial de la Facultad de Ingeniería.

Es importante tener en cuenta que pueden asistir a la expo tanto los graduados y estudiantes de la Universidad de Lomas como así también los de otras universidades porque la iniciativa pretende incluir a los jóvenes en el mercado laboral como así también a profesionales.

Carlas en la Expo de Empleo en Lomas de Zamora

Cada edición de la Expo Empleo de Ingeniería se destaca por las charlas que dictan las mismas empresas que se presentan para dar a conocer lo que hacen y el personal que necesitan.

"Es importante que se anoten a estas oportunidades porque es una forma de entender el manejo de las empresas. La mayoría de los encuentros se basan en todo lo que es reclutamiento, proceso de entrevistas y programas de empleo", comentó el ingeniero Ledezma.

La empresa Molinos Río de La Plata brindará una charla en dos horarios. El grupo Techint también contará con un horario para hablar sobre lo que ofrecen, al igual que Inspired Way que es una consultora de trabajo que se va a referir a todo lo que es la carrera de ingeniería y sus salidas laborales.

"Si bien se puede acceder a la expo de forma libre y gratuita, quienes quieran sumarse a las charlas pueden inscribirse con antelación más que nada para asegurar el cupo", pidió el secretario de Planificación y Desarrollo Territorial de la Facultad de Ingeniería.

Para anotarse entrar en el siguiente link: https://forms.gle/fsFa5q3bm5cH1Hfr6