martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
QEPD.

Dolor por la muerte de un docente muy querido en la Universidad de Lomas de Zamora

Claudio Luraghi fue profesor en la UNLZ y en varias instituciones educativas. Profunda conmoción en Lomas y gran parte de Zona Sur.

Claudio Luraghi era muy querido en Zona Sur.

Claudio era Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación. Había sido docente de nivel superior y también Director de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires. En la UNLZ, lo conocían por haber dado clases en la cátedra de Política Educativa, en la Facultad de Ciencias Sociales.

Vecino de Adrogué, Luraghi había ejercido en el Instituto de Formación Docente N°41 de Almirante Brown y en el Instituto Superior Espíritu Santo de Quilmes Oeste, ente otras instituciones educativas.

claudio luraghi
Claudio Luraghi había sido docente en la Universidad de Lomas de Zamora.

Triste despedida al docente fallecido

La noticia de su muerte provocó una fuerte conmoción entre sus excompañeros y alumnos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y anécdotas con Claudio. Todos resaltaron su incansable militancia y su compromiso con la defensa de la educación pública.

El velatorio se llevó a cabo este lunes en la Cochería Los Vascos de Burzaco. Horas después, se realizó el responso en el Cementerio Monte Paraíso, en esa misma localidad.

Padeció una larga enfermedad y hoy partió al otro lado de las cosas. Un compañero de trabajo de mucha vida, un docente de primera, un amigo, casi un hermano menor. Un tipo bueno, realmente bueno, de toda la amplitud que significa la palabra bueno”, comentó en redes sociales Carlos Melone, quien conoció de cerca a Claudio.

Se fue uno de los mejores docentes que tuve en toda mi vida. Se fue nuestro Director de la secundaria. Una persona que marcó mi adolescencia y que fue un gran ejemplo de docencia y de ser humano”, agregó una de sus alumnas.

