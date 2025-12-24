miércoles 24 de diciembre de 2025
Escribinos
24 de diciembre de 2025
Desgarrador.

Dolor en Navidad: el emotivo video de la madre de los hermanos que habrían sido asesinados en Fiorito

La madre de las víctimas publicó un video de Navidad, compartido por la escuela donde estudiaba Benjamín Oviedo, el menor de las víctimas, como homenaje.

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, víctimas del incendio en Villa Fiorito.

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, víctimas del incendio en Villa Fiorito.

Mariana González, la madre de Benjamín y Jorge Oviedo, los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito, compartió un mensaje de Navidad para reclamar justicia por la muerte de sus hijos: "Ya nunca más los voy a volver a abrazar, ni poder mirarlos".

En la previa de la Nochebuena, la primera que va a pasar sin la compañía de las víctimas, la mujer publicó un posteo en la página de Facebook "Justicia por Benjamín y Jorge", donde reiteró su pedido para que detengan a la supuesta instigadora del hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre.

Lee además
Uriel Bejarano tenía 17 años y fue asesinado en el Barrio Santa Catalina.
ASESINADO

El desgarrador mensaje de la hermana de Uriel Bejarano a dos años del crimen
Claudia Villagra y su pareja hubieran cumplido 10 años juntos.
ANIVERSARIO

El desgarrador mensaje de la pareja de la ciclista atropellada en Centenario

"Pido justicia por mis hijos. Lloro sin consuelo. Sufre una familia que perdió lo más sagrado que tenía", escribió. "Solo queremos que paguen los respon sables. Mientras nosotros lloramos, los asesinos siguen sus vidas normalmente", agregó en el mensaje, compartido con un video homenaje de Escuela de Educación Especial San Francisco, donde estudiaba el menor.

"La asesina, después de organizar y matar a Jorge y Benja, ahora molesta a mis otros dos hijos y la Justicia no hace nada", concluyó la madre de los hermanos Oviedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2003839244637548548&partner=&hide_thread=false

Incendio fatal en Villa Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, de 30 y 13 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado por personas que acusaron al menor de un abuso. No obstante, eso nunca quedó demostrado.

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

Hermanos Oviedo (1)
Será la primera Navidad sin Jorge y Benjamín Oviedo.

Será la primera Navidad sin Jorge y Benjamín Oviedo.

Temas
Seguí leyendo

El desgarrador mensaje de la hermana de Uriel Bejarano a dos años del crimen

El desgarrador mensaje de la pareja de la ciclista atropellada en Centenario

El desgarrador mensaje de la viuda del recolector: "Te amé más que a mi vida"

El desgarrador mensaje de la madre de los hermanos Oviedo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Por Navidad habrá dos misas en la Catedral de Lomas.
A cargo de la diócesis.

Celebran las misas de Nochebuena y Navidad en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara, sin sus hijas en Navidad. 
En paz.

Cómo será la Navidad de Wanda Nara, alejada de sus hijas