Dolor en Navidad: el emotivo video de la madre de los hermanos que habrían sido asesinados en Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo , víctimas del incendio en Villa Fiorito .

Mariana González , la madre de Benjamín y Jorge Oviedo, los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito , compartió un mensaje de Navidad para reclamar justicia por la muerte de sus hijos: "Ya nunca más los voy a volver a abrazar, ni poder mirarlos".

En la previa de la Nochebuena , la primera que va a pasar sin la compañía de las víctimas, la mujer publicó un posteo en la página de Facebook "Justicia por Benjamín y Jorge", donde reiteró su pedido para que detengan a la supuesta instigadora del hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre.

"Pido justicia por mis hijos. Lloro sin consuelo. Sufre una familia que perdió lo más sagrado que tenía", escribió. "Solo queremos que paguen los respon sables. Mientras nosotros lloramos, los asesinos siguen sus vidas normalmente", agregó en el mensaje, compartido con un video homenaje de Escuela de Educación Especial San Francisco , donde estudiaba el menor.

"La asesina, después de organizar y matar a Jorge y Benja, ahora molesta a mis otros dos hijos y la Justicia no hace nada", concluyó la madre de los hermanos Oviedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2003839244637548548&partner=&hide_thread=false El emotivo video de Navidad compartido a modo de homenaje por la Escuela de Educación Especial San Francisco, donde estudiaba Benjamín Oviedo, una de las víctimas que habrían sido asesinadas en Villa Fiorito. pic.twitter.com/BEEOz6sKSh — Diario La Unión (@LaUnionDiario) December 24, 2025

Incendio fatal en Villa Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, de 30 y 13 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado por personas que acusaron al menor de un abuso. No obstante, eso nunca quedó demostrado.

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.