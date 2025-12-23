martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025
Esta mañana.

Se incendió un taller de Villa Centenario: cuatro autos quemados y un herido

En Larroque y Montero, las llamas se expandieron con mucha rapidez y el incendio afectó a cuatro vehículos. Rápido accionar de los Bomberos de Lomas de Zamora.

auto

Todo ocurrió este martes por la mañana. Cerca de las 8, empezó a prenderse fuego el espacio ubicado en la esquina de las calles Larroque y Montero. Se trataba del taller "PCD", dedicado a la reparación de vehículos.

Las llamas se expandieron con mucha rapidez por el taller y afectaron al menos cuatro vehículos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. La situación era de extremo peligro.

Operativo para apagar el incendio

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar del incendio.

En el lugar intervinieron dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, con ocho efectivos a cargo del Oficial Principal Alejandro Klimiuk. Además, se acercó personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

El taller sufrió serios daños a causa del incendio y hubo cuatro vehículos consumidos por las llamas. Además, uno de los dueños del taller sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital por los propios vecinos, según pudo saber este medio.

Por el momento, las causas del incendio no se pudieron determinar con claridad, ya que el lugar se encontraba cerrado cuando empezaron las llamas.

