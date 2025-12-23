Se incendió un taller de Villa Centenario: cuatro autos quemados y un herido

Todo ocurrió este martes por la mañana. Cerca de las 8, empezó a prenderse fuego el espacio ubicado en la esquina de las calles Larroque y Montero . Se trataba del taller "PCD", dedicado a la reparación de vehículos.

Miedo. Incendio en Villa Centenario: operativo de los bomberos en una casa en llamas

Las llamas se expandieron con mucha rapidez por el taller y afectaron al menos cuatro vehículos, según informaron fuentes oficiales a La Unión . La situación era de extremo peligro.

En el lugar intervinieron dos dotaciones de los Bomberos de Lomas , con ocho efectivos a cargo del Oficial Principal Alejandro Klimiuk. Además, se acercó personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar del incendio.

El taller sufrió serios daños a causa del incendio y hubo cuatro vehículos consumidos por las llamas. Además, uno de los dueños del taller sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital por los propios vecinos, según pudo saber este medio.

Por el momento, las causas del incendio no se pudieron determinar con claridad, ya que el lugar se encontraba cerrado cuando empezaron las llamas.