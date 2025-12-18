Incendio en Villa Centenario: operativo de los bomberos en una casa en llamas

Un incendio ocurrido durante la noche del pasado miércoles en Villa Centenario , requirió la presencia urgente de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , que trabajaron intensamente para extinguir las llamas y evitar que la situación se saliera de control.

El siniestro fue reportado cerca de las 21.30 por vecinos que alertaron sobre el fuego en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Evaristo Carriego al 100, según informaron fuentes oficiales a La Unión .

Según confiaron a este medio, "se prendió fuego una habitación precaria, y se sacó el techo de chapa para poder apagarlo". En total, participaron del operativo tres dotaciones con ocho bomberos de Lomas de Zamora .

Por ahora, no se informó el origen del fuego, aunque las autoridades sospechan que se pudo haber tratado de un cortocircuito, producido por un desperfecto eléctrico. Tampoco se reportaron heridos.

FotoJet (12)

Incendio de un auto en Ingeniero Budge

Un auto se prendió fuego en la localidad de Ingeniero Budge y asustó a los vecinos en horas de la noche del pasado martes. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron de urgencia.

El siniestro tuvo lugar el martes por la noche en la calle Euskadi al 4000, entre Epecuén y Goya. La gente del barrio notó que un Fiat color rojo se estaba incendiando en medio de la calle y no había nadie alrededor.