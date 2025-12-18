jueves 18 de diciembre de 2025
Escribinos
18 de diciembre de 2025
Miedo.

Incendio en Villa Centenario: operativo de los bomberos en una casa en llamas

Tres dotaciones compuestas por ocho bomberos de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio de una casa en Centenario.

Tres dotaciones de&nbsp;Bomberos Voluntarios&nbsp;de&nbsp;Lomas de Zamora&nbsp;trabajaron para apagar el&nbsp;incendio.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

Un incendio ocurrido durante la noche del pasado miércoles en Villa Centenario, requirió la presencia urgente de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que trabajaron intensamente para extinguir las llamas y evitar que la situación se saliera de control.

El siniestro fue reportado cerca de las 21.30 por vecinos que alertaron sobre el fuego en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Evaristo Carriego al 100, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

Lee además
Así quedó la casa en Villa Albertina: el incendio provocó grandes pérdidas para la familia lomense.
Solidaridad.

Tras un incendio en Villa Albertina, necesitan reconstruir su casa
El incendio provocó daños en la estructura de la casa.
Grave.

Una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio en Albertina

Según confiaron a este medio, "se prendió fuego una habitación precaria, y se sacó el techo de chapa para poder apagarlo". En total, participaron del operativo tres dotaciones con ocho bomberos de Lomas de Zamora.

Por ahora, no se informó el origen del fuego, aunque las autoridades sospechan que se pudo haber tratado de un cortocircuito, producido por un desperfecto eléctrico. Tampoco se reportaron heridos.

FotoJet (12)

Incendio de un auto en Ingeniero Budge

Un auto se prendió fuego en la localidad de Ingeniero Budge y asustó a los vecinos en horas de la noche del pasado martes. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron de urgencia.

El siniestro tuvo lugar el martes por la noche en la calle Euskadi al 4000, entre Epecuén y Goya. La gente del barrio notó que un Fiat color rojo se estaba incendiando en medio de la calle y no había nadie alrededor.

Temas
Seguí leyendo

Tras un incendio en Villa Albertina, necesitan reconstruir su casa

Una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio en Albertina

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El organizador del torneo fue detenido por filmar a la hija de una jugadora de Temperley en ropa interior.
Sentencia.

Filmó a la hija de una jugadora de Temperley en el baño: lo condenaron

Las más leídas

Te Puede Interesar

Buscando consensos.

La reforma laboral de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero