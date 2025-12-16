Apolo 11, el barrio de Villa Centenario inspirado en la llegada del hombre a la luna

En Villa Centenario , el barrio Apolo 11 guarda una historia tan especial como su nombre. Pensado en los años ‘70 para trabajadores y bautizado en honor al viaje del hombre a la Luna, este complejo de torres se transformó, con el paso del tiempo, en un hogar lleno de memoria, esfuerzo y sentido comunitario.

Jorge Aguinaga es vecino del barrio y contó que Apolo 11 fue pensado, en un principio (inicios de la década del ‘70), para los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza y su nombre está inspirado en lo que fue la misión del primer viaje del hombre a la Luna. En el espacio enmarcado por el Camino Presidente Juan Domingo Perón, la Avenida General Martín Rodríguez y las calles Celina Minetto y Prensa Argentina se construyeron cinco torres (con 88 departamentos cada una) y una escuela , pero solamente se anotaron algunas decenas de vecinos para habitar el lugar, que contaba con 440 viviendas.

“La zona era descampada y creo que ése fue el motivo por el cual no se anotaron tantos vecinos. Al poco tiempo abrieron una convocatoria para posibles interesados y me fui a anotar para vivir en ese barrio. Tuve la suerte de ser uno de los que salió sorteado y comencé a pagar en cuotas la vivienda en el quinto piso de una de las torres, la cual me entregaron en marzo de 1975”, rememoró Jorge.

Los edificios ya cuentan con más de 50 años de historia e incluso hay vecinos que viven en el lugar desde sus inicios, como es el caso de Jorge (quien tiene su vivienda en la torre 3). “Quedan pocos de los primeros habitantes, pero sí hay segundas generaciones. Algunos se mudaron al Barrio Odisa y otros, lamentablemente, se han ido de este mundo”, señaló Aguinaga, que inmediatamente hizo un cálculo matemático y determino que “el barrio Apolo 11 tiene más de 2.000 habitantes, con aproximadamente cinco vecinos por departamento”.

Respecto a la escuela que funciona en el lugar, recibe a chicos y chicas provenientes de distintos barrios de Lomas. “No es exclusiva del barrio Apolo 11. Se construyó junto con las torres y cuenta con los mismos materiales de los edificios”, aclaró el vecino, con cierto orgullo.

Al ser consultado sobre el hecho más trascendente que ocurrió en la historia del barrio, Jorge no lo dudó y dijo que, a su criterio, fue la colocación de las cloacas, una obra que se llevó a cabo hace cuatro años: “Cuando se construyeron las torres se hicieron sin cloacas: debíamos pagar un canon para que las aguas negras fueran trasladadas, por una tubería, a otro barrio cercano. Gracias a una gestión del Municipio nos pudimos poner en contacto con AySA y, tras más de 700 días de labor, nos colocaron las cloacas”.

“Formo parte de una especie de comisión que hay con integrantes de otras torres con el objetivo de mantener vivo al barrio y que no se deterioren los edificios. Queremos que más vecinos se sumen, colaboren y se sientan comprometidos con el lugar en donde vivimos”, contó.

“Apolo 11 nos dio, a muchas familias, la posibilidad de tener nuestra propia vivienda, eso es lo más lindo. Yo fui uno de ellos, logré adquirir el departamento con mucho sacrificio, pero claramente valió la pena”, cerró Jorge, a pura emoción.