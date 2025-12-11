Nueva fecha del juicio contra el excomisario detenido en Centenario por un doble crimen en Lanús

El excomisario detenido en Villa Centenario en febrero de 2024, Adrián Francisco Brulc , iba a ser juzgado a mediados de noviembre de este año por un doble crimen en Lanús , junto a otro hombre, llamado Camilo Baliño . Sin embargo, el juicio no se llevó a cabo tal como estaba previsto.

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que, finalmente, las partes del caso acordaron las fechas de los debates para el 15 y 16 de diciembre próximo, a cargo del el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Avellaneda .

Ambos acusados serían los autores del homicidio del monaguillo Germán Zuccarelli y de su tía, de 75 años, quienes fueron asesinados a tiros . Durante el proceso judicial, las autoridades del caso deberán determinar el móvil del violento hecho, aunque se presume que sería una deuda de dinero .

La Justicia estableció que Baliño era cuñado de la Zuccarelli, a quien le debía US$15 mil por la compra de un auto. Los investigadores llegaron a él por medio de los llamados que habría intercambiado con Brulc antes y después del doble homicidio .

El excomisario y el otro acusado están detenidos con prisión preventiva.

La pista que delató al excomisario detenido

El cuñado de la víctima sostuvo que la noche del crimen había llamado a Brulc para invitarlo a comer, y que, luego de los asesinatos, fue el excomisario el que lo llamó, pero él le dijo que no podía atenderlo porque habían baleado a su cuñado y a la tía.

En el caso de Brulc, las autoridades judiciales establecieron su participación por el seguimiento de un Volkswagen Cross Fox utilizado en el hecho, el cual fue abandonado en la calle Ginebra al 800, en Fiorito.

Durante el allanamiento de urgencia a su vivienda, ubicada en la calle Darwin al 1100, los efectivos encontraron una caja de municiones, calibre 22 que eran compatibles con las que había usado el asesino. Faltaban 12 balas, la misma cantidad que los disparados efectuados en el doble crimen.

Tiempo antes, el expolicía había sido desafectado de la Bonaerense, al estar involucrado en delitos de lavado de dinero. Tras una investigación iniciada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, se pudieron establecer incompatibilidades entre los ingresos reportados por el uniformado y los bienes que ostentaba.